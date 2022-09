I quattro dati del voto di domenica scorsa | #4WD

Anche oggi che sono euforico per il grande successo di Giorgia Meloni, prossima presidente del consiglio dei ministri e prima premier donna della nostra storia repubblicana, cercherò di restare nel mio abituale range di realismo ed obiettività, pur non sottraendomi ad un’analisi del voto. E Vi risparmierò anche il solito “Ve l’avevo già scritto”, perché chi mi legge abitualmente o ha avuto modo di discutere con me di questa tornata elettorale nelle scorse settimane avrà avuto senz’altro riscontrato molte delle mie previsioni nei risultati venuti fuori ieri dalle urne.

Primo dato: il gap tra nord e sud c’è e si vede! E sebbene le cause storico-politiche abbiano origini ben precise, è altrettanto vero che ancora oggi, in pieno terzo millennio, la nostra gente non ha alcuna intenzione di allontanarsi da una logica assistenzialista ed utilitaristica che si porta dietro da sempre e che scaturisce spesso certi commenti -anche razzisti- sulla nostra scarsa attitudine al lavoro e al sacrificio e alla continua ricerca di espedienti da furbetti per eludere certi doveri. Ne consegue che a tenere a galla il Movimento Cinquestelle e le sue percentuali non è stata certo l’immagine dell’ex premier Conte, ma solo ed esclusivamente il grande successo ottenuto al Sud e nelle isole, grazie alla voglia di tutelare ad ogni costo il reddito di cittadinanza. I percettori di tale beneficio, del resto, sono 340.000 nel Centro Italia, 443.000 al Nord (dove il M5S non ha certo brillato) e oltre 1,7 milioni nel Sud e nelle Isole. Eccoli qua! C’è bisogno di dire altro per giustificare come mai la quasi totalità dei collegi in Campania sia andata ancora ai Grillini?

Secondo dato: sebbene l’affluenza alle urne sull’isola d’Ischia sia stata sensibilmente più bassa del solito, oltremodo in linea con quanto accaduto a livello nazionale, l’Isola ha senza dubbio ritrovato la sua natura moderata e tendente di nuovo al vecchio centrodestra. A differenza degli altri Comuni dei collegi di Camera e Senato che ci appartengono, nei sei del nostro scoglio non solo si è confermato il gradimento incondizionato verso la Meloni e Fratelli d’Italia e anche ai candidati dell’uninominale, ma anche l’affermazione della coalizione di centrodestra, che mettendo insieme i risultati dei singoli partiti supera sempre -tranne a Lacco, ferma tra il 34 e il 38%- la boa del 40%, contro la media del 22 per il M5S, del 13 per il PD/Centrosinistra e del 7 scarso per Azione/Italia Viva. Quest’ultima si allontana dalla media del 4/5 solo per il 14 ottenuto con i circa 240 voti dei famigli di De Siano in quel di Lacco Ameno. Così come il PD sembra non aver ricevuto alcun particolare contributo né dalle amministrazioni in carica sull’Isola né dagli esponenti locali (da Giosi Ferrandino a Gianluca Trani) in qualche modo connessi con il partito nonostante gli ultimi tentennamenti renziani, oggi forse svaniti dopo il clamoroso flop degli zero seggi ottenuti all’uninominale in tutta Italia per entrambi i rami del Parlamento.

Terzo dato: nessuno, neppure i pochi militanti attivi come me e Maria Grazia Di Scala che pure si sono organizzati in proprio per portare acqua al mulino del partito, potrà ammantarsi del merito di questo risultato di Fratelli d’Italia e del centrodestra qui sull’Isola. Va detto e ripetuto che la forza di questo brillante risultato va attribuita esclusivamente a Giorgia Meloni e che solo per la debacle della Lega (sarebbero bastati tre punti in più), nonostante l’insperato recupero di Berlusconi per Forza Italia, non si è ottenuta una maggioranza bulgara in entrambe le Camere. Va ricordato che la nostra coalizione, al momento, manca della benché minima organizzazione politica sul territorio, riflettendo in questo modo sia il nulla assoluto di chi l’ha gestita sinora sia l’effetto moltiplicatore della nullità delle strutture regionali, assenti più meno incolpevolmente sia nel tessuto socio-politico sia -consequenzialmente- nella mappa del potere campano. Tutto questo consente a tanti cani sciolti, ad esempio, di abbaiare liberamente qua e là, magari partecipando a riunioni politiche ufficiali di questo o quel partito vendendosi il loro potenziale portato elettorale, salvo poi stringere accordi locali con la candidata agit prop di turno pur di accreditarla nella loro lista alle prossime amministrative di Casamicciola e, magari, far credere ai più che quei quattrocento voti locali siano farina del suo sacco e frutto della grande unità d’intenti di una comunità martoriata dal 2017 (macché!). Ma soprattutto, impedisce a chi avrebbe numeri e competenze per lavorare alla rinascita del centrodestra di averne facoltà ed ampliare una platea che cominci da subito a gettare le basi per i prossimi appuntamenti elettorali. O tempora o mores!

Quarto dato: fatevene una ragione. Tutti! E’ dal 2008 che l’Italia non riceveva un’indicazione di Governo direttamente dal popolo ed è col golpe del 2012 che, da Mario Monti in poi, si succedono esecutivi tecnici, di larghe intese, di salute pubblica o “del Presidente” (chiamateli come cacchio Vi pare). Con Mario Draghi lo spread ha raggiunto livelli uguali o talvolta più alti di quelli che furono imputati a Berlusconi prima di costringerlo a dimettersi da presidente del suo ultimo esecutivo e il centrosinistra, di riffa o di raffa, è sempre stato parte più che attiva dei governi che si sono succeduti finora, chiunque abbia occupato Palazzo Chigi. E allora, se non per la logica democratica del voto popolare e del principio dell’alternanza, ma almeno per la coerenza di essere sempre stata tutt’altro che filogovernista, che Giorgia Meloni abbia la soddisfazione e l’opportunità di dimostrare quello di cui è capace alla guida del Paese. Perché, che Vi piaccia o no, è lei che ha vinto queste elezioni! Solo lei!