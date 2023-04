I prodigi di Gemito non bastano. Male gli uomini in attacco. Le pagelle di Ischia-Napoli United

Rinviata e non compromessa: la festa è soltanto posticipata. Il passo falso interno ha reso più aperti i giochi in cima alla classifica, ma tutto è nelle mani della capolista. Nessuna fretta o ansia, nessuna pressione: chiudersi in una bolla diventa necessario per l’Ischia per preparare il prossimo impegno. Il match con il Napoli United, andato in archivio con il ko gialloblù, ha messo in evidenza qualche piccola fragilità della prima della classe. Nonostante la discussione si sia riaperta, la gestione è in pieno controllo dei ragazzi di Enrico Buonocore.

Gemito 6.5 – Palma di migliore in campo con due super interventi: il primo su Cittadini al 9’, il secondo su Arario al 52’ con l’aiuto del palo. Tiene in vita i suoi che sbandano dopo il vantaggio, nulla può sulla botta ravvicinata di Renelus.

Florio 5.5 – In fase di spinta c’è, si percepisce con qualche assolo nei primi minuti: i compagni però non sfruttano le giocate dalle corsie. Dalle sue parti però si aggira l’autore del gol che mette in seria difficoltà la locomotiva isolana in copertura.

Chiariello 5.5 – Come tutta la cintura difensiva, chiamata ad essere alta in fase di possesso, soffre le aggressioni dei Leoni in contropiede. Va in crisi sulle incursioni dei velocisti avversari, non la solita partita di consistenza per il centrale.

Pastore 6 – Dalle sue parti si sviluppano le migliori occasioni del Napoli United, prontamente disinnescate dai guantoni di Gemito. Al 25’ è prodigioso con una lettura perfetta e miracolosa sul tentativo in piena area di Arario. Migliore del reparto arretrato.

Mattera 5.5 – Poco pimpante in fase di appoggio, non incide come ha abituato sulla corsia mancina. La prestazione è macchiata anche da un colpo di testa impreciso a due passi dalla porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel finale. Non la specialità della casa.



Brienza 6 – Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non è sempre fortunato nelle giocate. Come in occasione della punizione deviata dalla barriera e finita sul fondo di un nulla al 22’. Dopo la rete subita prova a scuotere i compagni, ma Sacchettino neutralizza la minaccia. Nelle battute conclusive altro piazzato uscito di un soffio rispetto all’incrocio.

Matute 6 – Sicuramente il più intraprendente considerate le due fasi di gioco. In rottura è pressoché impeccabile con interventi di precisione e di anticipo. Dalle parti dell’area avversaria si fa vedere con due tiri ribattuti dal bunker ospite.

Patalano 5.5 – Qualche piccolo errore di imprecisione e non la migliore prestazione stagionale. Cerca anche di ritagliarsi uno spazio per far male alla difesa, termina la sfida poco dopo l’ora di gioco. (69’ Arcamone M. 6 – Il suo ingresso porta più freschezza in mezzo al campo, ma non cambia l’andamento della sfida)

Trofa 5.5 – Si alza nel tridente nel momento di offendere, si abbassa sulla linea dei centrocampisti in ripiegamento. Dialoga spesso con i suoi compagni sulla catena destra, ma non riesce ad incidere con le sue qualità. (74’ Padin 6 – Condizioni non ottimali dopo la trasferta di Acerra, gioca a mezzo servizio per circa venti minuti).

Longo 5 – Rientra dalla squalifica dopo aver saltato la partita all’Arcoleo. Ha subito una buona chance che non sfrutta su un traversone dalla destra, poi trova le risposte di Oliva e della traversa a negargli la gioia personale. Meglio nei primi minuti, cala con il passare del tempo. (57’ De Luise 5 – L’approccio è pure convincente, ma l’errore da matita rossa è al 70’ quando fallisce l’occasione più ghiotta a tu per tu con Sacchettino).

Simonetti 5.5 – Sta riscontrando qualche difficoltà in questo finale di campionato, complici anche le contromisure adottate dagli avversari che gli limitano le giocate e lo tengono a bada. Da segnalare un suo assist al bacio che De Luise non capitalizza.

Buonocore 6 – La squadra continua ad avere il solo ed unico problema che ha contraddistinto l’annata: la capacità di sbloccare la partita. Quando trova il gol, dilaga. Quando la rete non arriva, si fa più fatica ad essere lucidi e concreti. La prestazione corale resta sopra la sufficienza, anche le mosse del mister sono giuste. L’unica pecca, dunque, è la mole di gioco costruito e non finalizzato.

Tifosi 10 – Con l’apertura anche dei distinti, allo Stadio Mazzella c’è il pubblico delle grandi occasioni. Tifo incessante, sempre ad aiutare gli undici in mezzo al campo. Nel finale, tra parole di troppo e nervosismo comprensibile al triplice fischio, dimostrano grande maturità dagli spalti: richiamano all’ordine i calciatori e li incitano in vista delle ultime due partite, cruciali per raggiungere il traguardo.