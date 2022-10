I problemi della quotidianità della gente, secondo Enzo | #4WD

“C’è bisogno di una politica che sappia interpretare maggiormente i problemi della quotidianità della gente, che sappia dare respiro, che sappia essere e divenire interlocutore di riferimento. Diversamente, chiaramente, poi ci troviamo dinanzi a questi risultati per quanto riguarda la partecipazione al voto, ma anche gli stessi risultati elettorali dei partiti.”

E’ questa una delle dichiarazioni del sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino nell’ambito di un’intervista recente al nostro Quotidiano. Ne prendo spunto per ricollegarmi a due argomenti: il primo l’ho già trattato nell’edizione di domenica; il secondo, proviene da una riflessione tra me e me di ieri mattina.

“Interpretare maggiormente i problemi della quotidianità della gente”, a prescindere dal senso sottinteso dall’autore della dichiarazione, significa profondere il proprio impegno politico-amministrativo a favore del Paese e non delle singole individualità. Ferrandino e compagni, invece, dopo cinque lunghi anni, non riescono ancora a lasciare un segno che vada oltre la scia di bava in stile “lumachella della vanagloria” del Trilussa. Anzi, aumentano la tassa sulla monnezza delle civili abitazioni di oltre il 40% e lo fanno acriticamente e in concomitanza ai noti rincari che stanno mettendo letteralmente in ginocchio sia i privati cittadini sia le aziende dove molti di loro lavorano. Qualche proposta seria no?

Ricollegandomi, poi, all’incarico conferito all’esperto tecnico spagnolo Ejarque, mi chiedo se questi si sia ancora reso conto della necessità di migliorare innanzitutto la qualità della vita dei residenti, mettendoli così a loro agio per un’accoglienza di qualità ai turisti. E a tal proposito, il traffico rappresenta sempre più la grande piaga da sanare: ieri, 11 ottobre, poco oltre le otto del mattino, i tre parcheggi posizionati consecutivamente dopo Piazza Trieste erano talmente pieni da presentare più di un’auto col culo ingombrante il marciapiede e, in alcuni casi, anche la sede stradale. E’ ancora presto per pensare di razionalizzare in qualche modo la mobilità urbana dalle nostre parti?