I primi 80 anni di Domenico Savio. Una vita in due volumi

Non un giorno qualunque, una Domenica mattina fra tante. Questo 16 febbraio 2020 è stato il giorno dell’80esimo compleanno di Domenico Savio, uomo di grande impegno e di principio, valori ed ideali, custode indiscusso della cultura Comunista e della lotta in favore degli ultimi. Non un giorno qualunque. Alle ore10.30, nella sede del PCIM-L di Forio, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Savio ha voluto presentare i primi due volumi di scritti scelti proprio da Domenico Savio per raccontare la lunga vita, il difficile percorso politico che ha accompagnato i tantissimi giorni di militanza. A Domenico Savio gli auguri della redazione de Il Dispari.