I presunti tamponi “a buon mercato”

Chi si sforza per creare le migliori condizioni per una ripartenza dell’Eccellenza, la più regolare possibile (nell’intervista dell’altro ieri con “Billone” Monti, abbiamo ipotizzato la divisione a metà dei gironi, per consentire alle squadre di affrontare le avversarie all’andata e al ritorno), e c’è chi tutti i santi giorni è in cerca di visibilità, sui giornali e in televisione.

Dai contenuti di queste uscite pubbliche, si evince in maniera chiara e inequivocabile che in seno alle componenti della Lega Nazionale Dilettanti non c’è alcuna visione d’insieme. Insomma, ognuno va per conto suo.

In una recente intervista al “Gazzettino di Venezia”, il presidente del comitato del Veneto, Ruzza, avrebbe manifestato la propria approvazione per la risoluzione di uno dei problemi più complicati. Quello dei costi dei tamponi seguendo il protocollo per la serie D che vede per i tamponi rapidi un costo di circa Euro 11,00 ciascuno. Una cifra che sarebbe difficilmente sostenibile e che tuttavia è superiore al costo di Euro 9,50 per tampone (rapido) “deliberato” quasi due mesi fa dal neo presidente del comitato lombardo, Carlo Tavecchio. «Siamo contenti che stia facendo breccia la richiesta, di vari comitati di utilizzare tamponi meno costosi rispetto a quelli della Serie D. Tutti i soggetti medici competenti – dice Ruzza – ne stanno discutendo e pare che possano esser ritenuti sufficienti i tamponi immuno-cromatografici, più rapidi e meno cari, con conseguente spesa più sostenibile anche dalla Figc». Ma quando si riuniscono in consiglio direttivo, qualche presidente di comitato lo prende qualche appunto?