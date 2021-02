I politici che non cambiano | #4WD

- Advertisement -

Osservo con il dovuto distacco ma non senza un briciolo d’attenzione molti degli amministratori locali attualmente in carica e sorrido di alcuni comportamenti ormai fuori dal tempo o che tentano di innovarli e che, ahimè, sono una costante nel loro operato di personaggi pubblici.

Vedete, sono sette anni e mezzo, ormai, che ho deciso di allontanarmi dalla politica locale. Ciononostante mi rendo conto (e forse Ve l’ho già scritto in altre occasioni) che se il mio percorso da eletto fosse continuato, specialmente in un ruolo esecutivo, sarei stato costretto a sovvertire molte delle mie priorità in agenda, unitamente alle deleghe da accettare, al modo di gestirle e a quello di comunicare. Ognuno di noi è come il vino d’annata, migliora invecchiando. E tale miglioramento deve riguardarci a tutto tondo, non solo tra le mura domestiche o nei rapporti interpersonali, ma anche sul lavoro e, nel caso di specie, nell’interpretazione dell’impegno pubblico.

E qui casca l’asino! Se ancora oggi ci sono consiglieri comunali e assessori (ma anche sindaci, per carità) che proprio non riescono ad allontanarsi dalla politica spicciola “come una volta” e dalle necessità incombenti nel Paese, la colpa non può essere ascritta esclusivamente ai loro limiti, ma anche ad un’interazione con il loro elettore medio che ancora oggi, nonostante i tempi che corrono, continua a far prevalere la pancia al raziocinio. Questo, ovviamente, non giustifica l’incapacità di volare alto, ma di certo pone in evidenza la necessità di un processo di mutua maturazione tra eletto ed elettore, in cui la presunta saggezza di chi vanta lunga esperienza di palazzo dovrebbe giocare un ruolo fondamentale, anziché costituire quell’esempio che alimenta la competizione a chi fa peggio.

E poi… capisco che i social sono ormai fondamentali nella comunicazione moderna. Ma quando ci si fa scrivere i post, sarebbe almeno opportuno esprimersi… come si cammina. Suvvia, ad Ischia ci conosciamo tutti…