I NUOVI PARROCI DI ISCHIA la roulette di Pascarella

Il Vescovo Pascarella ha deciso e ha cambiato!

Carissimi, volendo provvedere affinché tutto il popolo di Dio, che vive nelle comunità parrocchiali della nostra Diocesi di Ischia e in particolare del decanato di Forio, sia nutrito dalla Parola e dai Sacramenti, dopo una consultazione dei sacerdoti ho deciso alcune nomine. Il 17 settembre 2021 il Signore ha chiamato in Paradiso Mons. Giuseppe Regine, Parroco della Parrocchia di San Vito Martire in Forio, a lui il nostro ricordo nella

preghiera e il nostro ringraziamento per il servizio svolto. Dopo aver fatto un giro di consultazioni vi comunico le seguenti nomine:

Don Cristian Solmonese a San Vito

Nomino don Cristian Solmonese, già Parroco di S. Leonardo Abate, Parroco

della Parrocchia di S. Vito Martire. A P. Nunzio Ammirati il nostro

ringraziamento per aver retto la Parrocchia di S. Vito M. durante la sede vacante del Parroco.

Don Emanuel Monte a Panza

Ringrazio don Emanuel Monte per il servizio svolto nella Parrocchia di

S. Sebastiano Martire in Forio e lo nomino Parroco della Parrocchia di

S. Leonardo Abate.

Don Beato Scotti a San Sebastiano

Nomino poi Parroco di San Sebastiano Martire in Forio don Beato Scotti e

Amministratore Parrocchiale di S. Maria di Montevergine.

Don Antonio Mazzella vicario a Forio

Don Antonio Mazzella, già vicario parrocchiale di S. Maria Assunta nel Santuario di S. Giovan Giuseppe in Ischia, affiancherà don Beato Scotti nel suo nuovo ministero, nominandolo vicario parrocchiale di S. Maria di Montevergine in Forio.



Ringrazio i sacerdoti per la loro disponibilità e per aver accettato il nuovo incarico, invito le comunità ad accogliere con disponibilità i nuovi Parroci. Nel mese di settembre verrò nelle comunità per presentare i nuovi parroci. Il Signore ci sostenga nel nostro impegno di evangelizzazione e Maria, nostra Madre, interceda per tutta la comunità diocesana di Ischia.