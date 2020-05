I nuovi eroi | #4WD

Gli ultimi due mesi hanno messo in luce la figura di medici e paramedici quali eroi di quest’emergenza. Nulla di più vero! Mi consta personalmente, avendo parenti e amici coinvolti a vario titolo in ospedali di tutta Italia e anche in giro per il mondo, quanto sia cambiata la loro vita attraverso la scelta anche involontaria di doversi dedicare senza soluzione di continuità a lottare per la salute dei propri pazienti e, in molti casi, rimettendoci la propria e finanche la pelle.

Ma senza nulla togliere al primato di tali due categorie, credo che questo periodo abbia messo in luce altre tipologie di eroi: ad esempio, le famiglie monoreddito da lavoro dipendente, magari con un fitto di casa o un mutuo da pagare ogni mese, che in assenza di lavoro e stipendio stanno sbarcando a stento il lunario grazie a qualche esiguo risparmio, attendendo invano la già esigua cassa integrazione e sperando di non dover ricorrere, prima o poi, all’assistenza sociale delle associazioni di volontariato presenti sul territorio per mettere il piatto in tavola. A loro, ai loro sacrifici e alla loro dignità va il mio più profondo rispetto e sincera ammirazione.

E perché non aggiungere anche tante, tantissime piccole e medie imprese, sia quelle ancora oggetto di provvedimenti di chiusura senza prospettive sia quelle che hanno continuato la loro attività senza compromettere la forza lavoro. E visto che ci siamo, mettiamoci anche quelle che stanno ancora lavorando alla loro riattivazione e che, come già accaduto per altre, rischiano di arrivare a pochi giorni dall’apertura senza disposizioni certe che le mettano in condizioni di lavorare serenamente e nel rispetto delle nuove normative ancora pressoché sconosciute.

Per tutti, privati e aziende, vi è un denominatore comune: ancora oggi lo Stato non è in grado di definire con chiarezza quale sia l’aiuto economico messo in campo, finora limitatosi ad annunci “poderosi” senza però aver ancora sborsato il becco di un quattrino.