I Neri per caso accendono l’estate di Serrara Fontana

Il belvedere più bello dell’isola, nonché quello più in quota, in una splendida notte di agosto ha fatto da palcoscenico naturale ad uno dei concerti più belli degli ultimi tempi.

Tra intramontabili hit italiane e straniere, “I Neri per Caso” hanno inaugurato il particolare cartellone di eventi stilato dal Comune di Serrara Fontana. “Summerissima 2023” è infatti un concept di tutto riguardo, che si articola tra eventi in musica nei luoghi più belli del comune e appuntamenti legati alle tradizioni e ai giovanissimi.

Il belvedere di Serrara, per una magica notte, è stato trasformato in un salotto musicale, accogliente e dal panorama mozzafiato. Man mano che il sole lasciava il posto al cielo stellato e ad uno spicchio di luna, la piazza ha iniziato a riempirsi di un pubblico di tutte le età, appassionato della buona musica e di quei ragazzi che hanno portato il talento campano in giro per il mondo.

Con una piazza piena e in attesa delle prime note musicali, all’accensione delle colorate luci di scena I Neri per Caso hanno fatto il loro ingresso in scena, tutti rigorosamente con jeans e camicia/maglia nera. Ad accoglierli tanti, tantissimi applausi e occhi sognanti. E i bravissimi Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier non hanno affatto deluso le aspettative.

Un repertorio internazionale ha caratterizzato l’apertura del concerto, con le sonorità di “Englishman in Newyork”di Sting che si sono poi fuse con “Donne” di Zucchero per poi lasciare il posto “Le ragazze”, uno dei loro più grandi successi del 1995 cantato a squarciagola da tutti i presenti che, telefonini alla mano, hanno ripreso ogni attimo di uno dei concerti più attesi dell’estate ischitana.

Alternandosi nell’introduzione ai brani e raccontando anche alcuni aneddoti della loro colorata e lunga carriera, mai interrottasi e tornata alla ribalta grazie anche alla collaborazione con Jovanotti (l’interpretazione di “I love you baby” è una perla della musica italiana) e al seguitissimo GialappaShow, i bravissimi artisti hanno proposto brani italiani come “Bella d’estate di Mango”, “A mano a mano” di Cocciante e internazionali come “All you need is love” dei The Beatles o “Give peace a chance” di John Lennon, passando per un divertente stacchetto cantato/ballato sulle note di “Guantanamera”.

Divertenti e spensierati, che non hanno potuto fare a meno di instaurare un filo diretto con il pubblico che ha eseguito ogni indicazione, dai cori agli acuti in alcune canzoni, come per “Centro di gravità permanente” di Battiato.

Semplicemente incantevoli da vedere dal vivo, con il loro modo di eseguire “a cappella” ogni brano e il momento della “accordatura” tra loro per ritrovarsi sulla stessa scala armonica e sullo stesso ritmo. Tutto “live”, tutto sincronizzato e tutto condiviso con il pubblico,parte attiva in questa tipologia di spettacolo che vede Ciro, Gonzalo, Domenico, Mario, Massimo e Daniele esprimersi a 360 gradi, tra parole e musiche a cappella.

Un concerto partecipato e unico nel suo genere, immerso nella bellezza. “Noi viaggiamo spesso, anzi abbiamo fatto tappe in tutto il mondo, ma comprendo benissimo chi compie un lungo viaggio fatto di ore in auto, treno o aereo per giungere su questa isola. Quando si arriva qui e ci si affaccia da questo belvedere, il panorama è così bello da togliere il fiato. Ischia è meravigliosa. La Campania è, in questo senso, una terra benedetta, sta a noi valorizzarla e qui ci si riesce. Noi viaggiamo insieme da trenta anni. A unirci, come ci dicono anche altri, è la passione altrimenti per trenta anni non si può fare questo, non si resiste come gruppo. Siamo legati da una grande amicizia e da una passione in comune che è più forte di tutto il resto ” è Ciro a rivolgere un sentito grazie per l’accoglienza e a elogiare le bellezze della nostra isola. Un grazie che è stato rivolto da tutti i componenti anche e soprattutto agli organizzatori, al Comune di Serrara Fontana e al Sindaco Irene Iacono.

“Questo è un posto magico – aggiunge Massimo de Divitiis – da qui si vede in pratica Capri, Punta Campanella, la costiera sorrentina, il Vesuvio… è proprio un trittico incredibile, pazzesco. Poi c’è Sant’Angelo giù, ma Ischia si sa, regala sempre emozioni grandissime”.

Un concerto “di musica e voci” in un periodo in cui tengono banco alcune polemiche riguardo alcune modalità di esibizioni, una scommessa portata avanti e vinta dai Neri per Caso. “Questa è la nostra cifra stilistica che ci contraddistingue, questo sappiamo fare (ride,ndr) e questo ci piace fare. Cerchiamo di portarlo avanti con costanza e con impegno”sottolinea Massimo.

E come in un percorso netto perfetto, il concerto non poteva che concludersi con “Sentimento Pentimento”, un altro mitico brano portato al successo proprio dai Neri per Caso, applauditissimi.

Immancabile, in chiusura, una ultima esibizione richiesta a gran voce, un medley di alcune delle sigle dei cartoni animati anni ’70-’80 più belli, che ha strappato più di un sorriso a tutti i presenti che hanno popolato la splendida piazza.

Un inizio davvero spumeggiante per la rassegna “Summerissima” proposta dal Comune di Serrara Fontana, che ritornerà a settembre con un omaggio a Pino Daniele degli Area Medina (2 settembre), lo spettacolo “Sentimento” con la compagnia Shakespeare in sneakers (4 settembre) e il concerto di Fabio Concato (30 settembre), per la tradizionale Festa di San Michele tutti nella piazza di Sant’Angelo.