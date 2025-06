I missilini “casamicciolesi” contro il bilancio di Ischia fanno cilecca…

Il Consiglio comunale di Ischia, al pari di tutti gli altri consigli comunali dell’isola, è stato ridotto a un mero atto tecnico. Sono finiti i tempi della politica combattuta, dei consiglieri comunali che argomentavano, e in cui valeva la pena impegnare il proprio tempo per seguirli.

Non a caso, nel 2009 — ben prima che diventasse una moda — iniziammo con la diffusione online dei civici consessi, non senza aver dovuto combattere contro i presidenti idioti dell’epoca e le loro amicizie. Quelli di oggi, invece, rappresentano una semplice e inutile messinscena, dal contenuto pari a zero o quasi.

Tuttavia, ci sono alcuni dettagli della grammatica politica che non possiamo del tutto ignorare. Uno di questi è l’approvazione in Consiglio comunale, dopo il passaggio in giunta, dei vari bilanci. Non votare un bilancio è infatti un atto simbolico di rottura. Un segnale politico, diverso dalle mani alzate (spesso senza neanche comprendere il contenuto delle delibere approvate) che vediamo, seduta dopo seduta.

Ieri mattina, su convocazione del presidente Gianluca Trani, si è svolto il civico consesso del Comune di Ischia, con un solo punto all’ordine del giorno: “Bilancio consolidato del Comune di Ischia anno 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Approvazione.”

Forse l’atto più tecnico di tutti, che a Ischia, dove non esiste una reale minoranza consiliare, viene trattato con la stessa semplicità di ogni altro. Ma questa volta — e mai come questa volta, considerando il momento storico — alcune assenze hanno evidenziato una vera e propria “sgrammaticatura” politica.

Nella sala del Consiglio comunale di Ischia, oltre al sindaco Enzo Ferrandino (giustificato per motivi personali), erano assenti Carmen Criscuolo, Massimo Trofa e Antonio Mazzella.

Ora, se per Antonio Mazzella vale quanto già visto per gli altri bilanci — anche alla luce del trattamento ricevuto fin dall’inizio della consiliatura — per Carmen Criscuolo e Massimo Trofa il ragionamento cambia.

Restando nella grammatica dei gesti e dei dispetti, quella che si insegna a Casamicciola Terme, dove ci sono veri esperti con tanto di lode e bacio accademico, l’assenza di Carmen Criscuolo e Massimo Trofa è un vero e proprio “missile di carta” che Giosi Ferrandino ha lanciato al collega ischitano, l’altro Ferrandino, Enzo.

Un segnale che avrebbe avuto un peso in altri tempi, quando le maggioranze erano ridotte e certi ragionamenti ancora validi. Purtroppo, a Casamicciola si continuano a insegnare “materie” che oggi non si portano più. Materie superate dai tempi e dalle condizioni politiche.

L’assenza di Carmen e Massimo, oltre ad aver riempito una casella nel registro della Segretaria Loffredo (complimenti per il manicure, sempre all’altezza), non ha modificato alcun equilibrio particolare. Il consolidato è stato approvato dai 13 presenti in 13 minuti: il tempo di fare l’appello, leggere il titolo della delibera e uscire dai banchi del Consiglio comunale.

La manovra del cambio all’UTC

Come vi avevamo raccontato settimane fa, il sindaco di Ischia ha cambiato il responsabile dell’edilizia privata, passando da Iacono a De Angelis. Un cambio che, come anticipato, è stata la diretta conseguenza della richiesta di trasferimento alla Città Metropolitana da parte di Iacono. Richiesta, come si può leggere, bloccata dalla giunta.

In piazza, tuttavia, si mormora che il cambio sia legato alle posizioni assunte dallo stesso Iacono. Ma siamo proprio sicuri che i Mazzarella e il loro tecnico Paolo Ferrandino — ben noto anche al presidente Scudeller della Sesta Sezione del TAR — avessero bisogno di un cambio all’UTC?

Lo evidenziamo per i meno attenti: il Comune di Ischia aveva già dimostrato maglie molto larghe con il “luxury” della Pagoda. La prova? È tutta nella sentenza del Consiglio di Stato emessa settimane fa, e forse confermata da quella attesa dopo l’altro appello presentato dal Prof. Clarizia.

Certe volte, inseguendo le piccole trame della politica locale, si perde di vista quali siano le vere “leve” che si muovono. E così, giusto per smentire qualche altra voce che circola e che richiama al “caso Siena”, qualcuno farebbe bene ad andare a ripetizione e a ripassare la vicenda. Perché, altrimenti, a settembre si rischia la bocciatura. Istanza art. 36-bis presentata o meno.