I “miracoli” di Vincenzo De Luca

Miracoli. L’ultima passerella di Vincenzo De Luca a Ischia, nel salone del Regina Isabella, è stata tutta dedicata ai miracoli. E il primo, a sorpresa, non è stato quello di trasformare “l’acqua in vino” ma di far sparire – con la sola forza della sua presenza – Giosi Ferrandino e Annalisa Iaccarino. Un prodigio di campagna elettorale e di imbarazzo.

Ci ha liberato la scena, diciamolo, come si fa con gli abusivi: con un gesto netto, risolutivo, quasi misericordioso. E ha restituito un po’ di aria a un dibattito che, purtroppo, è stato inquinato da vendette, dispetti e intromissioni di chi, più che amministrare, ha coltivato il proprio ego, le proprie antipatie, le proprie ritorsioni, le proprie cattiverie gratuite.

L’assenza di Ferrandino e Iaccarino, sostituiti dal presidente del Consiglio comunale Gianfranco Mattera, dal consigliere Antonio Pisani e dall’assessore Ilaria Ferrandino, è la fotografia perfetta della decadenza del senso delle istituzioni. Una rappresentazione plastica di un potere ridotto a comparse e a deleghe, dove perfino la riconoscenza è evaporata. Perché, piaccia o no, la comunità di Casamicciola un debito di riconoscenza verso De Luca lo avrebbe pure, almeno per aver portato a compimento – nel bene o nel male – un processo che ieri ha trovato la sua formalizzazione.

Ma sia chiaro: non si tratta di una santificazione del governatore uscente, né di un’abiura del giudizio critico sul lavoro della Regione o dell’assessore Bruno Discepolo. Si tratta piuttosto di prendere atto, con la serenità dei disincantati, che dal 2017 in poi troppi amministratori si sono travestiti da “terremotati”, indossando quella casacca come fosse la maglia della Nazionale, con il solo scopo di guadagnare la possibilità non di garantire a Casamicciola un futuro sicuro e programmato, ma si completare il proprio disegno: credersi esseri superiori e di definire il destino di una comunità con l’unico metro che conoscono: il dispetto, la cattiveria, la persecuzione, il regolamento di conti.

Assente, ma per ragioni più limpide, anche il sindaco di Forio, Stani Verde, rappresentato dalla consigliera Marianna Lamonica accompagnata dal “genitore 1”. Verde non ha mai fatto parte di quella “parrocchia” del post-sisma, non ha mai sporcato le mani con i pennarelli del Piano né con i dossier delle delocalizzazioni o dei contributi. In quella liturgia burocratica, le sue mani sono rimaste pulite, e la sua assenza, per una volta, è un atto coerente.

Diverso, e forse più significativo, il capitolo dedicato alla presentazione della sezione stralcio del Piano Paesaggistico. I dubbi restano numerosi, e non mancheranno contestazioni sulle scelte regionali. Tuttavia, dal nulla al Piano, il salto è stato reale. “Miracoloso”, per restare in tema. Finalmente Casamicciola, Lacco Ameno e l’intera isola conoscono il loro destino urbanistico, sanno dove si potrà “costruire” e dove no. Ma questo, se guardato da vicino, non è un lieto fine. È una chiarezza che toglie il sonno a più di qualcuno, e basta ricordare il clima delle varie tappe del percorso per capirlo: le accuse violente del sindaco di Casamicciola al lavoro del Piano, poi approvato all’unanimità, le tensioni con la Regione e come dimenticare il vicegovernatore trascinato a destra e a manca come un mediatore itinerante nella Audi verde militare.

E non finisce qui. Tra i grandi assenti c’era anche Gianluca Trani, che ha scelto di non farsi vedere accanto a De Luca. Niente selfie, niente sorrisi, niente scenografia di sostegno. Troppo rischioso, ora che il vento politico spinge verso il blocco Manfredi-Fiola, gli avversari dichiarati del governatore uscente. La memoria corta è il vero sport nazionale, e Trani, da buon atleta, si è già messo in forma per la prossima gara elettorale.

A Ischia, invece, il sindaco Enzo Ferrandino ha fatto la sua parte: ha accolto De Luca nel deposito EAV insieme all’assessore Adriano Mattera, ribadendo il sostegno alla candidata Lucia Fortini “a testa alta”, con una coerenza politica che, di questi tempi, ha quasi un sapore vintage. Giacomo Pascale, dal canto suo, non ha deluso le aspettative: il “Barone” non manca mai agli appuntamenti di bon ton istituzionale, e quando c’è da calcare la passerella, si trasforma immancabilmente nel protagonista.

Doveva essere una giornata di lavoro, e invece è diventata un palcoscenico. Doveva essere la celebrazione di un risultato amministrativo, e invece passerà alla storia come la giornata dei miracoli di Vincenzo De Luca. Miracoli politici, certo, ma pur sempre miracoli: la moltiplicazione delle assenze, la resurrezione del Piano e la misteriosa scomparsa dei “fedelissimi” alla prima nota di fanfara.