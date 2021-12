I miei cari amici Novax. Non li capisco

Paolo May | Ho molti amici Novax, un ventaglio non omogeneo che va da chi guarda senza orrore ai regimi nazicomunisti, a chi ha simpatie per Casapound, mistero per me è anche su come possano urlare LIBERTA’ LIBERTA’ senza ridere.

Gianni è persona di grande cultura, non astratta erudizione, ma cultura che fa germogliare idee e fatti, lo conosco da anni e ne ho grande stima, Gabriel un sano e coerente ecologista che vive nei boschi con per compagnia un pollaio i cui ospiti sono destinati a morire di vecchiaia, una persona seria e coerente, poi, in mezzo, Mimmo, Mario, Gino ed altri, tutti degni di stima e rispetto.

Capisco per ora solo Gennaro “Paolo, non sono vaccinato e non mi vaccino perché ho paura.

L’idea di un ago che entra nel corpo mi spaventa. Lo so che non è niente, ma niente ci posso fare”.

Chiaro, si tratta di irrazionale (secondo me) ma irresistibile paura.

Allora, visto che di questo si parla (io non vedo eroi), sintetizziamo semplificando i due campi di

paure:

Vax 1) paura di prendere il covid;

Novax1) paura della siringa o delle conseguenze del vaccino;

Vax2) paura di rimanere nel limbo della semilibertà causa Covid (se scoppia un incendio in un villaggio di mille persone l’ incendio si spegne solo se almeno 800 partecipano a buttar acqua e

non ognuno per i fatti suoi);

Novax2) paura della noia e dei complotti demoplutomassonici in aggiunta a voglia di fare a mazzate comunque, tipo Roma/Lazio.

Ora io di vaccini ne capisco quanto di microbiologia marziana, ma non vedo nel mio microcerchio esperti più di me.

Mi guardo intorno e mi trovo a scegliere tra i portuali di Trieste e Giorgio Parisi che si è appena fatto la terza dose senza i carabinieri alla spalle. Vero, si tratta di un Nobel per la fisica e non per la biologia, ma qualcosina più di me pur dovrebbe saperla.

A precisa domanda sul suo futuro ha risposto “voglio continuare la ricerca perché sono pieno di dubbi e so che sappiamo pochissimo”

Il Professor Parisi sa pochissimo, mentre molti, specie tra i novax (non tutti), sono talmente certi da permettersi il lusso di insultare chi la pensa diversamente. Da una parte gli eroi (novax 1 e 2) dall’altra le pecore asservita ai “poteri forti” e (ho letto anche questo) ad un imprecisato complotto sionista che colpirebbe la Kuntaline. Mah!

Qualche giorno fa il mio amico Mimmo mi ha ricordato che durante una rapina in banca mi guadagnai, cosa rara, la pagnotta, affrontando da solo quattro banditi e riempiendo di carta e pochi spiccioli il sacco che avevano buttato sul pavimento; questo e qualche salvataggio a mare farebbe pensare che non è la paura del Covid (mia moglie ,lo ha avuto e non sono scappato da mamma) che mi ha indotto a vaccinarmi.

I dubbi sono sempre legittimi, gli insulti mai.

Non aiutare a spegnere il fuoco è legittimo e segno di prudenza (ci si può bruciare e non è detto che il fuoco non vinca), ma se, spento, viene data meno acqua a chi ha tutelato solo se stesso è scorretto ma non strano.

Ora una informazione fresca fresca dal mio amico Paolo (la clinica del viaggiatore si interessa da 40 anni di vaccini ed altro da Roma al resto del Mondo, soprattutto Africa ed Asia): è in fase di distribuzione un vaccino contro la malaria. Brutta notizia ?

A proposito ancora dei vaccini anticovid, mi ha riferito che possono, nei grandi numeri, effettivamente avere effetti negativi ed anche mortali (molto meno dell’ aspirina).

Anche lui, ovviamente, si è vaccinato.

Conoscendo l’intelligenza di questi miei amici novax sono certo che nessuno di loro si sia offeso, in caso contrario le scuse sono doverose ed in privato.