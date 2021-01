I marxisti leninisti contro l’uso delle armi nucleari

- Advertisement -

Il governo traballante Conte non perde occasione per dimostrare la sua incapacità di garantire al paese, sicurezza nei vari settori nevralgici come la sanità, la scuola, i trasporti, il lavoro. Così come non è in grado di scegliere una sua strada autonoma.

Tre anni fa i parlamentari PD e M5S votarono l’adesione dell’Italia al Trattato ONU sull’abolizione delle armi nucleari. Ma da allora nessuno ha mosso un dito. Solo chiacchiere.

Il 22 gennaio è entrato in vigore il trattato per l’abolizione delle armi, ma l’Italia continua ad essere al seguito dei veri criminali, gli Stati Uniti e quelle nazioni che invece preferiscono usare queste armi micidiali per l’intero pianeta, quelle stesse nazioni che poi, accusano spudoratamente altri paesi di far parte dell’”asse del male”!

Il PMLI invita in particolare i giovani, la scuola e i lavoratori a non tacere. E’ urgente far sentire la nostra voce contro le armi nucleari, contro l’uso del nostro territorio come deposito di ben 90 bombe nucleari statunitensi.

la Cellula isola d’Ischia “Il Sol dell’Avvenir” del PMLI