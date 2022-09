I maccheroni e la pancia elettorale | #4WD

La scarsa partecipazione sia all’evento di Matteo Renzi ad Ischia sia a quello di Dario Franceschini a Procida la direbbe apparentemente lunga sull’interesse della gente verso la campagna elettorale in corso.

In realtà, se certamente la gente è ancora distratta dal lavoro e in ogni caso schifata dalla politica in generale, non si può omettere di porre in evidenza la gravissima responsabilità degli organizzatori rispetto a due flop del genere. Perché di flop si tratta, a Procida molto più che ad Ischia.

Sull’isola di Graziella, Franceschini è stato il protagonista assoluto della conquista del titolo di Capitale Italiana della Cultura, premiando l’abilità del Sindaco Ambrosino nel cavalcare l’onda della sua capacità di collegamento politico. Eppure, se la piazza non è stata in grado di ricambiare adeguatamente l’esponente PD in occasione della sua visita elettorale, di certo chi avrebbe dovuto sensibilizzarla ha dimostrato tutta la sua inefficacia e/o incapacità.

Ad Ischia il discorso è un po’ diverso, perché la figura di Renzi è sì alquanto controversa, al pari dell’appartenenza politica di chi lo ha ospitato (Giosi Ferrandino, almeno finora, appartiene al PD e non certo ad Azione/Italia Viva). Tuttavia nessuno mi venga a dire che quella era la risposta di pubblico che si voleva ottenere, perché con quel briciolo d’esperienza che mi ritrovo so bene che non è così e che un personaggio del genere, ovunque vada, è abituato a ben altre platee.

Mi farebbe veramente piacere conoscere l’umore di Franceschini e Renzi dopo aver partecipato a questi due appuntamenti isolani e, perché no, confrontarmi con qualche autorevole amico del mondo demoscopico per capire se il sentiment popolare decisamente a favore del centrodestra, anche in questo caso, abbia recitato fortemente la sua parte o se, invece, non ci azzeccava nulla ma era solo una questione di legno e pastori. Ma se è vero che sono i maccheroni a riempire la pancia, quel che conta sarà solo il risultato delle urne quando, nella notte tra il 25 e il 26 settembre, ci svelerà finalmente la verità.