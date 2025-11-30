«I jolly li abbiamo già giocati». La scossa di Corino per il mese decisivo dell’Ischia Calcio

Il girone di andata si avvicina alla conclusione e per l’Ischia Calcio prende forma un mini ciclo di impegni alla portata: la squadra di Simone Corino, rinfrancata dalla vittoria sull’Albalonga, affronterà tre delle prossime quattro gare prima della sosta contro avversarie dirette nella corsa salvezza.

Scontri che, per i gialloblù, arrivano nel momento migliore: novembre ha restituito entusiasmo, punti e soprattutto una classifica che, fino a metà ottobre, appariva profondamente compromessa. In appena un mese e mezzo l’Ischia ha rimesso ordine, ritrovato fiducia e riaperto scenari che sembravano essersi chiusi dopo un inizio di stagione complicatissimo. La trasferta di Anzio pesa sulle ambizioni immediate degli isolani: al “Riccardo Caporuscio” si affrontano due squadre appaiate a quota 15 punti, entrambe in piena bagarre e desiderose di chiudere l’anno con un segnale chiaro. L’Ischia dovrà però fare i conti con un dato che ancora pesa: finora non è mai arrivata una vittoria esterna e i gialloblù hanno raccolto appena tre punti in sei partite lontano dal Mazzella.

“Sarà più complicato, questo è sicuro. Non parlerei però di automotivazione, perché noi siamo lì sotto: se non siamo motivati, vuol dire che qualcosa non va. È vero che contro le prime puoi anche perdere, ma noi non possiamo perdere con nessuno, primi o ultimi che siano. I nostri jolly li abbiamo giocati a inizio stagione e da allora siamo sempre in rincorsa. Siamo stati bravi a calarci in questo tipo di campionato e queste tre partite possono far capire cosa potrà essere il nostro futuro. Non significa che se le fai bene sei salvo e se le fai male sei retrocesso. Ma possono delineare il girone di ritorno. Chiuderemo poi con la Nocerina. Dobbiamo prendere ciò che di buono c’è stato nelle ultime tre gare, soprattutto i punti, e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene in alcuni momenti. L’obiettivo è farci trovare pronti per il mese che arriva”, ha spiegato Corino nel corso della conferenza stampa di venerdì.

Una vittoria per arrivare pronti alla trasferta

Il successo sull’Albalonga ha certificato la crescita dell’Ischia, pur lasciando spunti di lavoro legati alla continuità nell’arco dei novanta minuti. Corino, analizzando a freddo l’ultima gara, ha confermato l’impressione iniziale: “Le valutazioni sono quelle. Quando si è presi dalla partita si rischia di essere condizionati da altro, ma rivedendola a mente fredda ho confermato la stessa impressione: non abbiamo fatto bene la prima parte, mentre nel secondo tempo siamo cresciuti molto, pur in una gara cambiata notevolmente. C’è però una cosa che voglio chiarire. Sto sentendo spesso la parola “fortuna”.

Non da te, ma in generale. E non vorrei che si desse per scontato ciò che questi ragazzi stanno facendo. Stanno disputando un campionato importante, perché siamo partiti con cinque o sei partite di ritardo e siamo ancora in piena corsa per il nostro obiettivo. Siamo stati bravi a riprendere in mano una situazione che stava sfuggendo. Adesso ci aspetta un mese pesante, che può delineare il nostro girone di ritorno: capiremo se dovremo continuare un campionato di rincorsa oppure se potremo spingerci fuori il prima possibile da quelle zone. Serve capire che tipo di mentalità abbiamo instaurato”.

Il gruppo si è rimesso in carreggiata grazie a prestazioni più solide e convincenti, ma il percorso non è concluso: “È naturale. All’inizio serviva dare certezze e trovarle non era semplice. Poi sono arrivati i risultati e anche il cambio di alcune facce ha aiutato, senza colpe per chi c’era prima. Quando le cose non vanno bisogna prendere in mano la situazione. La consapevolezza è fondamentale, ma non deve diventare presunzione. Quando succede, arrivano le difficoltà. In alcune fasi di partita abbiamo peccato un po’ di presunzione e questo non possiamo permettercelo”, ha aggiunto Corino.

Il momento dell’Ischia

La squadra arriva al match in un periodo sereno, trainata dal rendimento interno, ma chiamata a un salto di qualità lontano dal Mazzella per staccare la zona playout. Per l’allenatore, il merito della crescita è soprattutto dello spogliatoio: “La grande disponibilità dei ragazzi. Chi c’era già conosceva una parte del nostro percorso e la continuità ha aiutato. Mi è piaciuto come abbiamo integrato i nuovi, perché la squadra ha cambiato molto nell’ultimo mese e mezzo. Mi è piaciuto come abbiamo superato le problematiche: abbiamo perso il capitano nelle prime tre partite e con lui in campo eravamo sotto. Trofa è stato fuori un mese e mezzo e lo stiamo rimettendo in sesto. Castagna fuori a lungo, altri dentro e fuori. Mi è piaciuta la compattezza nei momenti difficili. Ciò che possiamo ancora migliorare è la mentalità: rabbiosa, quotidiana. Prepariamo ogni giorno ciò che facciamo la domenica. Un allenamento sbagliato può capitare, più di uno diventa un problema. Serve tenere la barra dritta”.

Sul cambio di passo rispetto all’inizio: “Abbiamo dovuto stuzzicare un po’ la squadra, perché eravamo in difficoltà e questo si vedeva anche da fuori. La squadra provava a fare ciò che veniva chiesto, ma era evidente che qualcosa non andava. Io sono arrivato a metà settembre, loro lavoravano dal 28 luglio: c’è stato un percorso precedente. All’inizio, anche con me, qualche difficoltà c’è stata. Ogni tanto bisogna guardare dove eravamo e dove siamo ora. Questo determinerà la stagione. I ragazzi devono capire l’importanza di questo mese: è delicato. Abbiamo qualche infortunio, qualche situazione che si trascina. Ma la bravura della squadra finora è stata andare oltre le difficoltà e dovremo continuare così”.

Il prossimo avversario: l’Anzio

L’Anzio si presenta come un avversario insidioso, da affrontare con attenzione e senza alcun calo mentale. La squadra laziale ha totalizzato 15 punti – gli stessi dell’Ischia – con un percorso segnato da 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. I 12 gol segnati e i 20 subiti raccontano di un gruppo altalenante, capace di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a sfruttare fisicità e intensità, ma anche vulnerabile quando viene costretto ad abbassarsi. Il rendimento casalingo è particolare: l’Anzio ha segnato appena tre gol davanti al proprio pubblico, subendone nove, ma viaggia comunque su una media interna di 1,17 punti, praticamente identica a quella esterna (1,14). Numeri che descrivono una squadra che non si esalta necessariamente tra le mura amiche, ma che resta comunque molto difficile da affrontare in gare tattiche e bloccate. L’ultima uscita casalinga, il successo per 2-0 sul Latte Dolce, ha mostrato segnali di crescita e restituito fiducia a un ambiente che mira ad allontanarsi dalla zona calda.

La formazione guidata da Bignozzi parte spesso forte, tende ad alzare i ritmi in avvio e si affida a elementi di spicco come Jefferson e Laribi, giocatori abituati a categorie superiori e in grado di spostare gli equilibri. Servirà quindi un impatto deciso e maturo da parte dell’Ischia.

Corino ha presentato i rischi che riserverà il prossimo match: “L’Anzio è una squadra che spesso parte forte. Anche l’anno scorso, nel girone G, era nelle zone alte. Quest’anno aveva iniziato bene, poi ha avuto qualche problema per indisponibilità. Ora stanno recuperando. Hanno grande fisicità e centimetri, e giocatori che hanno fatto categorie di livello superiore, come Jefferson e Laribi. Con la Serie D c’entrano poco. Dovremo alzare il livello di attenzione e andare a prenderci il nostro obiettivo. Domenica è una tappa molto importante.

Dovremo arrivare ad Anzio con la faccia giusta, consapevoli dell’importanza della partita. Sappiamo le loro caratteristiche e ciò che fanno di solito, ma dobbiamo farci trovare pronti: le nostre armi le abbiamo. Dobbiamo capire i momenti della gara e cercare un impatto diverso rispetto alle ultime due uscite”. Il tecnico ha poi aggiunto sul tipo di trasferta: “Cambia poco. Quello che conta è ciò che faremo noi. Mostriamo ai ragazzi ciò che fanno gli avversari, poi magari la domenica trovi l’opposto. Quello che mi interessa è come scenderemo in campo: atteggiamento, mentalità, chi entra, chi ha pochi minuti. Tutti devono avere la testa giusta”.

Le ultime di formazione

Nessuna rivoluzione ma qualche cambio atteso: l’Ischia ripartirà dal 4-3-3. Mariani resta tra i pali; in difesa Aijo contende una maglia a Lonigro per affiancare Chiariello, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Fontanelli e Buono. A centrocampo e in attacco sono possibili staffette, complici alcune assenze. “Non avremo Boiano, che domenica era in panchina solo per onor di firma. Ha un problema che si trascina e ora deve recuperare. Per il resto credo di avere quasi tutti. Arcamone è entrato, Trofa e Castagna stanno lavorando per aumentare i carichi. Non sono al cento per cento, ma ci sono. Qualche problemino c’è, ma troveremo soluzioni.

Gille? Siamo in attesa degli esiti degli esami. Lo abbiamo tenuto fermo questi giorni e per gli accertamenti era presto. Non lo avremo a disposizione, quindi in mezzo al campo dovremo trovare la soluzione migliore”, ha detto Corino. Montanino e Di Lauro sono certi del posto, mentre Arcamone può completare il reparto. Nel tridente offensivo spazio ancora a Kone e Manfrellotti, entrambi in fiducia. L’ultima maglia dovrebbe andare ad Aniceto, positivo contro l’Albalonga e chiamato a sostituire Boiano.

L’addio di Tanas e l’arrivo di un nuovo under

In casa Ischia si registra l’addio di Tanas, che lascia l’isola e apre di fatto la porta all’arrivo di un nuovo portiere under. Le motivazioni le ha spiegate Corino: “Tanas è un ragazzo eccezionale. È arrivato da lontano, spesso convocato nell’Under 20. Qui si era scelta la strada dei portieri over, quindi sapeva di partire da terzo. È cresciuto molto con Mennella e Migliaccio, ma ha perso la nazionale. Ha espresso il desiderio di giocare e qui non potevo garantirglielo. È giusto che cerchi spazio, perché lo merita anche per l’impegno con cui ha imparato l’italiano. Noi abbiamo individuato un ragazzo, ora serviranno i tempi burocratici per firmare e arrivare. Sarà un under, un po’ più giovane, così potrà giocare anche con la Juniores quando non sarà con noi”.