domenica, Febbraio 15, 2026
Serrara FontanaSOCIETA'

I giovani talenti di “È l’ora di danzare” brillano a Sanremo

La scuola isolana protagonista a CasaSanremo Performer: esibizione al Palafiori e passaggio televisivo previsto in serata. L’esperienza guidata da Pasqualino Schiano sul palco del Palafiori e la messa in onda dell’esibizione questa sera alle ore 18 sul canale 254 del digitale terrestre

di Redazione Web
Da Sanremo all’isola con negli occhi l’emozione del palco e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza formativa di grande valore artistico. La scuola di danza “È l’ora di danzare”, guidata da Pasqualino Schiano, è stata tra le protagoniste di CasaSanremo Performer, l’evento collaterale al Festival che ospita talenti emergenti provenienti da tutta Italia.

I ragazzi della scuola si sono esibiti ieri al Palafiori, in uno dei contenitori più dinamici della settimana sanremese, confrontandosi con realtà artistiche di alto livello e portando in scena il lavoro costruito nei mesi di preparazione. Una partecipazione che rappresenta un momento importante non solo per gli allievi, ma anche per il percorso didattico e creativo della struttura, sempre più impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

L’esperienza sanremese non si esaurisce con l’esibizione dal vivo. Il lavoro presentato sul palco sarà infatti trasmesso questa sera alle ore 18 sul canale 254 del digitale terrestre, offrendo la possibilità a pubblico e famiglie di rivivere la performance e di condividere un traguardo che assume il valore di un riconoscimento per l’intero gruppo.

Per Pasqualino Schiano e i suoi allievi si tratta di una tappa significativa in un percorso che unisce formazione, passione e visibilità nazionale, con l’obiettivo di continuare a crescere e a rappresentare il territorio attraverso il linguaggio universale della danza.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

