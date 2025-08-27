I giovani musicisti di Forio protagonisti al Festival Agnesi di Merate

Una settimana di prove, studio e confronto sotto la guida dei Maestri Moretto e Mendella, fino al Concerto Conclusivo diretto da Marcello Corti



Dal 25 al 30 agosto un gruppo di giovani musicisti di Forio è protagonista al prestigioso “Festival Agnesi” di Merate, appuntamento che ogni anno richiama talenti da tutta Italia per una settimana interamente dedicata alla formazione orchestrale.

I ragazzi vivono questa esperienza sotto la guida attenta del Maestro Alberto Moretto e della Maestra Adriana Mendella, punti di riferimento fondamentali nel loro percorso artistico. Entrambi accompagnano con dedizione i giovani strumentisti, sostenendoli nella crescita tecnica e interpretativa.

Il programma del corso è intenso e strutturato: alle prove a sezione si alternano quelle d’orchestra, un metodo che consente di lavorare in profondità sull’ensemble e sul ruolo di ciascun musicista all’interno della compagine orchestrale. In questi giorni i giovani stanno affrontando un repertorio che confluirà nel Concerto Conclusivo, diretto dal Maestro Marcello Corti, figura di spicco nel panorama musicale italiano per sensibilità e autorevolezza.

Per i ragazzi di Forio la partecipazione al Festival Agnesi non è soltanto un’occasione di perfezionamento, ma anche un momento di confronto con coetanei provenienti da realtà differenti, in un clima di scambio, amicizia e passione condivisa. Un’esperienza che lascia il segno e che, oltre alle competenze musicali, regala il valore di un percorso umano e collettivo che resterà vivo ben oltre le note suonate in concerto.