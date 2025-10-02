I giovani e i “vecchi”

Viviamo in un’epoca in cui l’idea di “giovane” sembra coincidere con quella di detentore assoluto della verità. Una parte significativa degli adolescenti di oggi, immersi in un mondo iperconnesso e costantemente stimolato da social network, mode passeggere, stereotipi, mainstream e slogan di ribellione prêt-à-porter, si muove con un atteggiamento che rasenta la saccenza.

La convinzione di sapere tutto, di aver già compreso i meccanismi della vita, li porta spesso a guardare con un misto di disprezzo e sufficienza chi ha più anni e più esperienza di loro. È come se i “vecchi”, termine che usano senza esitazione e senza rispetto, rappresentassero un ostacolo alla loro corsa, una zavorra incapace di reggere il passo del nuovo.

Eppure basterebbe riflettere su un vecchio detto, intriso di saggezza: “Tu sei quel che io sono stato. Non so se tu sarai quel che io sono”. Dietro queste parole si nasconde una verità tanto semplice quanto dimenticata.

Ogni adolescente, ogni giovane convinto della propria invulnerabilità e della propria superiorità intellettuale, non fa altro che percorrere un cammino già battuto da chi lo ha preceduto. Gli adulti e gli anziani che oggi vengono dileggiati come superati sono stati, un tempo, esattamente ciò che i ragazzi sono ora: pieni di energie, di illusioni, di presunte certezze.

La mancanza di rispetto per l’esperienza altrui non è un problema marginale, ma un sintomo grave di una società che va impoverendosi sul piano umano. Crescere credendo che la conoscenza sia un monopolio giovanile, accessibile solo a chi è “connesso”, porta a un progressivo isolamento culturale. Così, il confronto fra generazioni, che dovrebbe essere una ricchezza, diventa terreno di scontro sterile. L’arroganza prende il posto del dialogo, l’irrisione sostituisce l’ascolto. Non ci si accorge che, in questo modo, si perde la possibilità di accedere a un patrimonio inestimabile: quello delle esperienze vissute.

Il sapere degli adulti e degli anziani non è fatto solo di nozioni, ma di vita. È fatto di giorni difficili, di sacrifici, di vittorie e sconfitte che hanno lasciato un segno. È un sapere che non si trova in un tutorial su internet né in un post virale. È un sapere lento, sedimentato, che richiede tempo e fatica. Disprezzarlo significa rinunciare a un pezzo fondamentale della propria crescita. Significa rifiutare un’ancora di saggezza proprio mentre si naviga in un mare in tempesta, quello dell’adolescenza e della giovinezza.

Non c’è futuro senza memoria, non c’è progresso senza radici. L’anziano non è un relitto, ma un ponte verso la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. Per questo, forse più che mai, occorre recuperare il senso profondo del rispetto. Non si tratta di piegarsi acriticamente all’autorità di chi è più grande, ma di riconoscere che ogni opinione, ogni vissuto, ogni sapere ha un valore. La diversità di età non deve generare conflitto, ma dialogo.

Se i giovani imparassero ad ascoltare senza pregiudizio, scoprirebbero che dietro ogni “vecchio” si nasconde un mondo di storie, di insegnamenti, di ricchezze interiori. E se gli adulti sapessero ricordare ai ragazzi, con pazienza e fermezza, che la conoscenza non è mai completa e non appartiene a nessuno in esclusiva, allora forse potremmo tornare a costruire una società più equilibrata, dove l’entusiasmo della gioventù e la saggezza dell’età si sostengano a vicenda.

La saccenza chiude le porte, il rispetto le apre. L’irrisione divide, l’ascolto unisce. Ricordiamolo: ciò che oggi i giovani credono di sapere in realtà è soltanto un frammento di un lungo percorso che altri hanno già compiuto. E domani, inevitabilmente, anche loro saranno “vecchi”. E avranno imparato ad ascoltare, oppure saranno condannati a subire lo stesso disprezzo che oggi riservano agli altri?