I giovani di Gioventù Nazionale: “Ci insulteranno ancora ma non spegneranno il nostro entusiasmo”

Nel dibattito politico isolano, sempre più rumoroso e incapace di guardare oltre la prossima polemica social, l’arrivo del gruppo di Gioventù Nazionale ha acceso micce che molti fingevano fossero bagnate. La scelta di mettersi in gioco, con il loro simbolo e le loro idee, ha scatenato una controffensiva di commenti velenosi, quasi che l’impegno politico giovanile fosse una colpa da espiare invece che un’opportunità da sostenere. In risposta alle polemiche, il neonato gruppo ha diffuso una nota che fotografa con una certa lucidità il clima che li ha travolti.

«Giovani, politica e il coraggio delle idee. Con l’annuncio della costituzione del gruppo di Gioventù Nazionale a Ischia, sui social molti adulti hanno riversato il proprio odio su dei ragazzi attivi e partecipi nella vita politica, qualità oggi sempre più rare.

Siamo stati accusati di un passato che non abbiamo vissuto, di idee che non ci rappresentano, senza che ci venisse lasciato neppure lo spazio per raccontare i nostri valori. E allora viene da chiedersi: i giovani devono o non devono fare politica? E, se sì, solo a certe condizioni? Solo se si schierano dalla parte giusta, cioè a sinistra? È questo il grande paradosso del nostro tempo: chi parla di libertà e pluralismo è spesso il primo a voler decidere come e cosa un giovane debba pensare. La questione va ben oltre il colore politico e svela un pregiudizio ideologico radicato, che trasforma il confronto in insulto e il dialogo in etichetta. Noi, invece, crediamo che la politica sia coraggio. Il coraggio di esporsi, di credere in precisi valori, di non restare spettatori.

Ci mettiamo la faccia, senza paura. In un’epoca in cui è più facile nascondersi dietro uno schermo che esporsi con le proprie idee, scegliere di fare politica significa scegliere la coerenza, la responsabilità e la libertà vera: quella che non si piega al consenso e che non ha bisogno di permessi per esistere. I social sono diventati spesso il teatro di questo odio; e la cosa più triste è che la maggior parte degli insulti e dei commenti violenti arriva proprio dagli adulti, da chi dovrebbe insegnare il rispetto e la democrazia.

I nostri coetanei, invece, anche quando la pensano diversamente, sanno essere più maturi e rispettosi. Riponiamo, infine, fiducia nella nostra generazione, affinché possa costruire ponti e dialoghi e non si polarizzi sull’odio politico, ma che, invece, si faccia interprete delle libertà costituzionali. Ci insulteranno ancora, come sono soliti fare quando dibattono, ma non spegneranno mai l’entusiasmo di una generazione che ha scelto di credere nella politica e nella libertà.

E se la sola costituzione del gruppo ha generato tanto dibattito, significa che siamo sulla strada giusta. Pian piano imparerete a conoscerci, perché il vento del vostro odio politico e generazionale non soffia abbastanza forte da spegnere la fiamma di coraggio e determinazione che arde viva in noi».

La vicenda, in fondo, racconta di una comunità online pronta a scagliarsi contro tutto ciò che non rientra nelle proprie aspettative, e di una generazione che rivendica il diritto di esserci, di confrontarsi e di sbagliare, senza doversi giustificare per fantasmi storici che non le appartengono. Anche per questo, la loro comparsa sulla scena ha creato più scompiglio del previsto. Se il battesimo del fuoco è stato così rumoroso, vuol dire che la partita è aperta.