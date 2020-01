I giorni della Memoria alla scuola media “G. Scotti” di Ischia

Quella che è appena iniziata è, a tutti gli effetti, una settimana intensa per i ragazzi della scuola media di Ischia “G. Scotti” i quali sono e saranno protagonisti di varie attività che culmineranno con la “Giornata della Memoria” del prossimo 27 gennaio.

“Lezioni di Memoria”, questo il titolo del ciclo di appuntamenti che vedranno i docenti di Storia delle Scuole superiori di Ischia e Procida incontrano i ragazzi delle 11 classi terze della Scotti per una lezione sul tema della necessità della Memoria .

Ma non solo. Vi saranno anche mostre , cinema, teatro, collegamenti interdisciplinari.

Lo scorso 20 gennaio 2020, alle ore 10.30 vi è stato l’evento “Lo racconto sempre ai ragazzi perché devono sapere” : diretta streaming, attraverso le LIM nelle aule , della Testimonianza della Signora Liliana Segre (sito del Corriere della Sera, www.corriere.it , nella pagina dedicata al Giorno della Memoria)

Oggi, mercoledì 22 e domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 11, presso la Casa di Luca (per le classi 11 prenotate) vi sarà la partecipazione al lavoro teatrale “Voci di donne “ di S.Ronga.

Sabato 25 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso il Cinema Excelsior vi sarà la proiezione per te classi Terze del film “Aquile randagie” , di G.Aureli.

Giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 9.00, sempre presso il Cinema Excelsior (per le classi terze prenotate) vi sarà la partecipazione al lavoro teatrale “Schindler’s list “ di M. Azzurro.

Da ieri, mercoledì 21 gennaio e fino a venerdì 31 gennaio 2020 vi sarà l’allestimento, nei locali della scuola,di mostre sul tema della Memoria ( con “Albero” e poster “Dichiarazione di Anne Frank“, “cesta” dei pensieri – in collaborazione con l’Associazione “Un ponte per Anne Frank” e con la Fondazione per il Progetto Crocus della Memoria). – “Non passare senza dare uno sguardo”: mostra di disegni degli alunni della scuola media, esposti all’esterno dei cancelli dell’Istituto, per rendere via Michele Mazzella una sorta di “Strada della memoria”. Lavoro di sensibilizzazione nelle classi su Shoah e altri eccidi del passato e del presente ( (con letture,discussioni e visioni di film).

Ma gli eventi non finiscono qui. Giovedì 23 e Venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle 16.30, presso la Biblioteca Antoniana avrà luogo la particolare Maratona di Lettura e Canti della Memoria a cura delle classi del tempo prolungato e la Consegna della spilla “Zachor Ricorda”da parte dei ragazzi delle ex terze ai ragazzi delle nuove prime.

Lunedì 27 gennaio, data in cui è stata istituita la “Giornata della Memoria“, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 vi saranno Proiezioni in Aula Magna e nelle classi, mentre alle ore 11.55 minuto di silenzio sarà osservato nelle singole classi.

Le attività continueranno martedì 28 gennaio con un “Momento conclusivo delle iniziative per la Memoria”: alle ore 11.55, androne :intervento del Dirigente, prof. Lucia Monti, minuto di silenzio,introdotto dal suono della tromba. Lettura della poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi , nelle lingue studiate a scuola. Esecuzione di canti e animazioni .A seguire: Cerimonia del braciere. Previsti interventi di ospiti.

Il tema della Memoria sarà affrontato anche nei mesi successivi (Giornata del ricordo, della donna,della legalità … ). I programmi con le varie iniziative saranno comunicati in seguito. A conclusione del percorso, nelle classi: “Autobiografie cognitive “ per ripensare alle attività svolte.