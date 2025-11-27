I funzionari da letto | #4wd

La sospensione dell’iter sulla legge del consenso non è il frutto di guerre politiche né l’ennesima partita a scacchi tra maggioranza e opposizione. La scelta di rallentare nasce, invece, da un timore molto più concreto: quello di varare una norma tanto delicata senza aver definito in modo rigoroso i suoi confini, esponendola a interpretazioni arbitrarie e potenziali abusi.

Il tema è chiaro: una legge che regola il consenso sessuale deve proteggere chi subisce una violenza, non trasformarsi in uno strumento ambiguo nelle mani di chi, per rancore, conflitto personale o volontà di colpire un partner, possa dichiarare ex post la mancanza di consenso quando in realtà il rapporto era avvenuto in modo volontario. Non perché le donne siano inclini alla falsità — una tesi grottesca e infondata — ma perché qualsiasi impianto normativo debole consente comportamenti opportunistici, indipendentemente dal genere o dal contesto.

Ed è proprio questo il punto sollevato dalla maggioranza di Governo: se la definizione di consenso non è puntuale, verificabile e ancorata a criteri chiari, il giudizio si sposta sulla valutazione di un atto inizialmente consenziente quale “non più consenziente” a posteriori, senza strumenti giuridici idonei a ricostruire la dinamica dei fatti.

Giorgia Meloni ed Elly Schlein avevano condiviso, nella fase iniziale, la necessità della riforma. Non c’è mai stato un disaccordo sull’obiettivo: tutelare meglio chi non riesce o non può opporsi a un rapporto indesiderato. È sul terreno dell’applicazione che sono emersi i dubbi.

Perché una buona intenzione non basta: serve una norma che non lasci spazio alle “interpretazioni del giudice di turno”, come purtroppo accade spesso quando il testo è troppo aperto. Se ogni rapporto sessuale, cioè, potenzialmente può trasformarsi in un contenzioso senza criteri oggettivi per distinguere il vero dal falso, la legge rischia di diventare non solo inefficace, ma perfino dannosa. Danneggerebbe le donne vittime reali — che verrebbero risucchiate in un clima di sospetto generalizzato — e danneggerebbe anche gli uomini innocenti, esposti alla possibilità di essere accusati senza un solido impianto probatorio.

La prudenza mostrata in questa fase non è dunque un freno culturale né una manovra politica: è un atto di responsabilità. Significa riconoscere che una legge mal scritta, anche se animata dalle migliori intenzioni, può generare più problemi di quanti ne risolva. E poiché il consenso è una materia che riguarda la libertà più intima della persona, la precisione non è un optional, ma un dovere. Rivedere il testo non vuol dire tradire le donne, men che meno vendicarsi con l’avversario politico.

Al contrario: significa costruire una norma che le protegga davvero, senza ambiguità, zone grigie e possibilità di manipolazioni. Una legge che difenda la libertà, non che la trasformi in un’arma impropria. Solo così il consenso diventa davvero un principio forte e giusto piuttosto che un campo minato dove tutto è opinabile e contestabile. E forse è anche per evitare di scivolare nel paradosso — ormai evocato da più voci con una punta di sarcasmo — di due partner costretti, per sentirsi reciprocamente al sicuro, a firmare un modulo in triplice copia prima di consumare un rapporto. Una sorta di “protocollo del piacere”, con data, ora, autodichiarazione e magari anche firma digitale, così da mettere a tacere ogni possibile equivoco futuro.

Scenari assurdi? Certo. Ma è proprio per impedire che la confusione normativa ci porti a questo livello di burocratizzazione dell’intimità che serve una legge chiara, equilibrata, immune da fraintendimenti. L’ironia, in fondo, aiuta a capire il punto: il sesso non può diventare un atto amministrativo. E una buona legge deve garantire sicurezza senza costringere le persone a comportarsi come funzionari… del proprio letto.