I Forti e Veloci isola d’Ischia ripartono dal “Trofeo Telesia”

Domenica 20 giugno si è svolta a Telese Terme la 14^ edizione del prestigioso “Trofeo Telesia” gara di livello internazionale che hanno scelto i podisti isolani per ripartire, con tanti campioni sulla distanza dei 10 km, con circa 1.000 partecipanti alla partenza.Una occasione da non perdere nonostante il grande caldo, poiché era una delle prime gare su stata sotto l’ egida della Fidal che si svolgeva dopo la fine delle restrizioni anti Covid-19.

6 gli atelti della Forti e Veloci isola d’Ischia che hanno concluso una gara molto tecnica, condizionata da tanti cambi di direzione, diversi cavalcavia da superare e sopratutto con condizioni climatiche molto disagevoli. Nicola Maltese nonostante la precaria condizione fisica non ha voluto mancare all’ appuntamento ed ha concluso la gara con il tempo di 1.06.40. Peppe Romeo, Vincenzo Maltese e Daniela Amalfitano hanno condotto la loro gara con prudenza concludendola praticamente insieme, permettendo a Daniela di chiuderla in 56,44. Vito Amalfitano è riuscito a stare sotto il passo dei 5’ a km chiudendo in 49.19. Per Michelangelo Di Maio l’obiettivo era di riuscire a concludere la gara sotto i 40’ riuscendoci per pochi secondi, facendo segnare il tempo di 39.50

Il prossimo appuntamento della squadra è previsto per il 28 agosto con la scalata al Santuario di Montevergine, 16 km in salita da Mercogliano fino all sagrato del Santuario.