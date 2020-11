I Foo Fighters tornano sul palco, 14/11 diretta streaming concerto

ROMA (ITALPRESS) – I Foo Fighters sono pronti per tornare sul palco dopo aver scaldato i motori con l’esibizione al Saturday Night Live (sabato 7 novembre), in cui hanno proposto per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Shame Shame”, primo assaggio del nuovo album “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records) in uscita il 5 febbraio e già disponibile in pre-order.

Infatti, la band annuncia un vero e proprio concerto che si terrà in diretta streaming dal Roxy di Hollywood sabato 14 novembre (5pm Pacific Time, ore 2.00 di domenica in Italia).

Una parte dei proventi dello spettacolo in streaming sarà devoluta a Sweet Relief.

(ITALPRESS).