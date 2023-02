“I fiori di Giada” invita alla cena solidale

Una serata all’insegna della solidarietà organizzata dall’Associazione I fiori di Giada Onlus, che si occupa di bambini e famiglie in difficoltà. Venerdì 24 febbraio alle ore 20.30, presso il ristorante La Beccaccia si terrà una cena solidale.

La serata sarà allietata dal di Giampietro Ianneo, dal piano show di “Enzo Boemio”, da balli in pista con il giovane “dj Faber”. Service audio e luci Palmino Iacono. Il menù per gli adulti (costo 25.00 euro): antipasto (bruschetta e mini fritturine), gnocchi alla sorrentina, roast beef di vitello con patate al forno, dessert (babà), acqua e vino. Previsto anche un menù per bambini fino a 12 anni (15.00 euro): antipasto (bruschetta e mini fritturine), pizza Margherita, bibita e dolce. Durante la serata si effettuerà un sorteggio. Per le prenotazioni contattare: 3395847331. 3283724812. 3664183893