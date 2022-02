I due tempi di Legnini nel dopo Schilardi: prima Napoli e poi Ischia

Ida Trofa | Il nuovo commissario per la ricostruzione si insedia a Palazzo Armieri. Le due tappe dei commissari che si avvicendano alla guida del terremoto di Ischia partono dagli uffici della ricostruzione napoletani. Domani il previsto cambio al vertice. Un inizio in due tempi per il neonominato Legnini nel dopo Schilardi che prevede un primo insediamento a Napoli e poi la solita visita di facciata ad Ischia. Il Passaggio del testimone tra Schilardi e Legnini avverrà alla presenza dei sindaci del Cratere negli uffici di Palazzo Armieri in via Nuova Marina per poi concedere la scena, tra il 23 ed il 28 febbraio, alla immancabile e sterile passerella ischitana. Film già visti in attesa che la politica e la macchina burocratica faccia il suo corso.

L’investitura del nuovo vertice, lo ricordiamo, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati a gennaio. Giovanni Legnini è stato così confermato per il 2022 nell’incarico di commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 del Centro Italia, e nominato commissario straordinario di governo per gli interventi nei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Qui sono stati confermati gli uffici della sede napoletana dove fino a questo 2021 il predecessore Carlo Schilardi guidava anche il terremoto dell’Irpinia (chiuso in tre anni di attività commissario dell’ex prefetto dopo 40anni dalla tragedia del 1980)

Legnini entrerà in funzione nel nuovo incarico martedì 15 febbraio al termine dell’iter per la registrazione del decreto di nomina. Registrata dalla Corte dei Conti.

“Sarò a Napoli e ad Ischia per avviare concretamente il lavoro insieme alla Regione, ai sindaci e ai cittadini- aveva detto Legnini assicurando il massimo impegno ed il dovere di coniugare Ischia con quello riguardante il Centro Italia- ispirandomi alle innovazioni e semplificazioni procedurali che hanno consentito di sbloccare e poi far decollare la ricostruzione post sisma “.

Al momento si parla di passaggio di testimone visite di coirò stanza. L’attesa resta per la possibile nomina o imposizione locale e semivocale in ordine politico di possibili sub commissari e raccomandati di sorta. Il futuro e la speranza di una ritrovata serenità e certezza per i terremotati sfollati, lontani da casa da 5chiarire anni orami è ancora lontana. Vittime della solita sterile inconcludente di casa Italia. Il red carpet sulle macerie riprende.