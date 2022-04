I due angeli. Ipocrisie foriane tra fede e tradizione

Gaetano Di Meglio | Il racconto di questa Pasqua 2022 doveva essere un racconto di ripresa e ripartenza. Di turismo e di cambio. Di inversione di tendenza e di rinnovato posizionamento sul mercato turistico. Invece abbiamo avuto una Pasqua condizionata dagli echi della guerra ucraina e dalla proposta zero.

Per fortuna, Ischia continua ad essere meta di mercato. Per fortuna, oltre ai soliti dotti locali che sparlano di prezzi e altre reminiscenze di un mondo passato (fanno molto ridere le signore ricche che si lamentano dell’Ischia di oggi diventata quella che è anche grazie ai loro fallimenti), Ischia continua a fare i numeri che deve fare. Un’isola che si trova a fare i conti con tanti giovani nuovi ricchi che non hanno bisogno di lavorare e che si levano lo sfizio di scegliere e selezionare i propri datori di lavori (tanto qualcuno gli ha comprato l’iphone 13pro) e che si compiace dei soliti luoghi comuni: albergatori vampiri, albergatori che fanno lowcost perché hanno visto un “post” e armatori che fanno il bello e cattivo tempo.

In questa isola, raccontata molto velocemente, abbiamo la Regione che con la sua EAV ci taglia i bus nel pomeriggio di Pasqua e offre lo stesso servizio a Ischia che offre a Ferraris e Agnano, abbiamo i cittadini che si lamentano dei lavori in corso a Casamicciola (un comune che dovrebbe essere un cantiere aperto da quattro anni) e due comuni al voto con una crisi totale di partecipazione. Un’isola arroccata con i denti alle pellecchie cadente del potente di turno che spinge per un posto al sole e che, ha smesso di rivendicare dignità, diritti, partecipazione e democrazia.

In questo assurdo quadro che, volendo, sembra ancora un acquerello delicato rispetto alla realtà acrilica, le scene di Forio mi lasciano sorpreso e, per un po’, confuso.

Vi racconto entrambe le versioni. Partiamo con il lato A: quello finto.

Forio ha ritrovato la pace tra i credenti del centro. Il sentimento della Pasqua, i valori che richiamano la Quaresima hanno portato la pace tra parroco e credenti di altra fattura. La quaresima ha fatto macerare e perdere i volantini appesi alla porta della Chiesa e fatto dimenticare i torti che don Emanuel ha fatto alla tradizione delle Quarantore e di quello che, secondo molti, avrebbe dovuto essere il vero ruolo da Parroco. Un periodo, questo pasquale, che ha permesso ai più lontani di sentire il caldo afflato della bontà e della solidarietà che sono riecheggiati nel nome di Don Pasquale Sferratore con la creazione del centro Caritas di Monterone.

Il lato B di questa storia, come quello di un 45 giri di un tempo, racconta invece di ipocrisia, di finzione e della necessità di mettersi in mostra.

Un misto tra sepolcri imbiancati che hanno goduto della fine dello stato di emergenza e tra nuovi santi che si sono innalzati sulle spoglie mute del parroco di Monterone che, ancora oggi, grida vendetta. Un parroco la cui comunità ha impunemente calpestato la sua eredità e che ha permesso di violentarne il messaggio e l’esempio in virtù di logiche di prime donne e di piccoli impiegati che si agitano sotto un simbolo sempre di più mal coniugato nei fatti.

La voglia di correre con l’angelo sulle spalle ha fatto dimenticare le chiese chiuse, le vecchiette offese e i malati non “pasturati” con carità e benevolenza.

Una chiesa che si è compiaciuta nell’idolatrare la politica di turno e che ha dovuto fingere di essere unita secondo il disegno del maschio alpha che doveva mostrare ai suoi di essere capo branco.

E così che il week end di Pasqua ci ha mostrato il sindaco di piazza. Sorrisi, giacca montone, bimbi sulle spalle e “congreghe” inginocchiate ai suoi piedi trascinate nella finzione pasquale.

Una necessità comunicativa, quella di mostrarsi maschio alfa in una piazza che spenderà 20mila euro per una serata tra sconosciuti e che presenta un programma di piccolo profilo che offusca anche la “fine” dell’intervento più invasivo realizzato.

Simbolo di questa decadenza, oltre alla foto di piazza, le auto che percorrono il nuovo waterfront come prima. Lavori che sono costati tanti soldi ai foriani, che hanno arricchito qualcuno con le varianti, che hanno ferito qualche altro (rimasto in silenzio) mentre demoliva il proprio ristorante a differenza dei protetti e che non passa in secondo piano. Strano?

Non proprio. Per Del Deo, in piena crisi politica (unico sindaco dell’isola a mendicare un po’ di visibilità in terra procidana a differenza degli altri cinque che, giustamente, iniziano a prendere le distanze e le contromisure) era più importante farsi vedere in forma in piazza che altro. Serviva dare un altro volto alla realtà che vive la sua maggioranza tra mogli assunte e consiglieri in guerra tra di loro (Matarese, Regine e Loffredo fanno gli esercizi a chi riesce a mettere meglio lo sgambetto al finto amico di maggioranza) e assessori nell’occhio della Procura e delle notifiche dei vigili urbani su alcune proprietà panzesi.

E se Forio è stata la piazza più viva dell’isola, il passaggio alle altre piazze offre uno scrolling di depressione e manca programmazione.

Qualche processione comandata, qualche altra pagana (quella che altrove si chiama sfilata) si sono alternate a giochi per bambini e qualche altra, piccola, iniziativa.

Poco. Poco per una località che avrebbe la necessità di dare risposte al mercato e che dovrebbe venire fuori dalle sacche di indifferenza nella quali è stata precipitata dagli errori elettorali commessi negli anni.

Soluzioni? Diagnosi? Ricette? Per carità!…. Fermiamoci a raccontare i sintomi evidenti sapendo che il problema è ben lontano dall’essere individuato e che la sua soluzione richiede impegno e sacrificio. Beh, volendo, forse, con un po’ di buon senso pure qualcosa si sarebbe potuto fare. Ma si sa, buon senso, impegno e sacrificio hanno bisogno delle gambe degli uomini per muoversi…