I docenti terremotati restano a Ischia. A buon fine la battaglia del dirigente dell’Ambito 15 Chiara Conti e dell’assessore Fortini

I docenti terremotati, ovvero residenti nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, restano sull’isola d’Ischia. La battaglia condotta dalla dirigente dell’Ambito scolastico 15 Chiara Conti, grazie al sostegno dell’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, ha ottenuto un esito positivo. Una battaglia lunga, che lo scorso 8 gennaio, sempre su iniziativa della Conti, aveva visto una numerosa delegazione isolana recarsi in Regione proprio per richiedere il sostegno e l’interessamento dell’assessore.

Il personale docente e non docente che già deve fare ancora i conti con le immani difficoltà causate dal sisma del 21 agosto 2017 e per nulla superate, potrà dunque ottenere l’assegnazione sull’isola anche per l’anno scolastico 2020/2021, che già si appresta ad iniziare tra le mille incertezze legate all’emergenza pandemia.

Molti docenti sono già rientrati sull’isola o hanno ottenuto almeno, per ora, un avvicinamento nella regione Lazio. Già, perché c’era anche chi si ritrovava a dover lavorare al Nord, mentre la sua casa sull’isola era andata distrutta.

Ovvia la soddisfazione della dirigente dell’Ambito Conti, che rimarca anche l’impegno della Regione: «L’assessore Fortini ha mantenuto la parola data l’8 gennaio nell’incontro i Regione per chiedere l’assegnazione in caso di non trasferimento».

L’ufficializzazione giunge ora con il provvedimento del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lucia Azzolina: «Articolo 1 (Criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo e ATA nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia) 1. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, presta servizio nella scuola di titolarità, funzionante anche presso strutture temporanee o preesistenti organizzate secondo doppi turni. L’utilizzazione avviene anche a disposizione, purché non ci siano posti vacanti e disponibili nel medesimo Comune, nella medesima tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza. 2. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 era residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, in costruzioni crollate, o tutt’ora inagibili o indisponibili, può essere utilizzato a domanda, anche a disposizione, con le modalità di cui al comma 4, nel Comune di residenza o prossimo, secondo le proprie necessità. Sono adottati gli interventi più idonei per adeguare le consistenze dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche e la tutela delle posizioni lavorative del personale. 3. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 era residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, può essere utilizzato a domanda, con le modalità di cui al comma 4, sui posti disponibili alla data di adozione della presente ordinanza, presso istituzioni scolastiche collocate nel Comune di residenza o nell’isola di Ischia, in subordine al personale di cui al comma 2. 4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può presentare domanda di utilizzazione, trasmissibile anche a mezzo postale, all’ufficio scolastico regionale di destinazione, entro e non oltre il 27 luglio 2020. L’Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare la sede di servizio entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’istanza. 5. Il personale di cui al comma 2, che deve raggiungere una diversa sede di servizio per l’anno scolastico 2020/2021, prende servizio successivamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 4».