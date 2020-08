I diabetici della FAND sono senza sede e ne attendono una nuova

Gianni Vuoso | Buttati fuori in ventiquattro ore. E velocementae ci si è attivati, per non rischiare di vedere mobili ed altro materiale ammucchiati in un cortile, pronti per essere trasportati alla discarica di Ischia Ambiente.

Con una telefonata minacciosa, proveniente da “un soggetto” del Comune d’Ischia, il Presidente della Fand- Assodiabetici dell’isola d’Ischia, Alfonso Filisdeo è stato chiamato a liberare l’abitazione sita sulla Salita S. Pietro, di proprietà di un personaggio legato ad ambienti malavitosi, adibita, dal 2016, ad ospitare l’associazione anziani e l’associazione diabetici.

La telefonata dello sfratto è stata estremamente laconica in seguito al fatto che l’abitazione è ritornata al suo legittimo proprietario. L’immobile era stato requisito alcuni anni fa e il comune l’aveva adibita ad ospitare associazioni pubbliche, senza interesse di lucro.

Il Presidente Filisdeo, con un comunicato, ha detto che i diabetici dell’isola non hanno più una sede e i dottori che svolgevano la loro preziosa opera gratuitamente, non potranno prestare più lavorare. Da un breve riscontro, ha continuato Filisdeo, “i risultati ottenuti in collaborazione con i dottori, sono stati positivi non solo per le visite, ma soprattutto, per essere intervenuti in tempo per evitare amputazioni di arti a diabetici in fase acute”.

Filisdeo ha interessato il sindaco ed il vicesindaco della situazione e questi hanno garantito il loro impegno e la massima attenzione: “Al più presto- ha risposto Ferrandino- cercheremo di trovare la migliore soluzione”.

Qualcuno ha suggerito di utilizzare i locali lasciati da Nando Esposito, in eredità al comune d’Ischia ma la clausola è quella di destinarli ad un asilo per bambini disabili. Qualche altro ha posto l’attenzione sui locali di Via Morgioni, accanto a quelli utilizzati da Ischia Ambiente, sotto il parcheggio antistante il fruttivendolo Impagliazzo, qualche altro ricorda i locali sottostanti il Polifunzionale, alcuni dei quali già affidati alla chiesa. Forse sarebbe necessario un inventario dei beni comunali, alcuni dei quali occupati abusivamente da famiglie che potrebbero essere destinate ad occupare abitazioni decenti.

Sull’isola esistono migliaia di diabetici. Di questi centinaia sono iscritti all’Associazione, la cui importanza è riconosciuta da tutti. Non si tratta di un punto di ritrovo per diabetici da far sedere intorno ad un tavolo da gioco. L’Associazione ha garantito per quattro anni, visite completamente gratuite con medici specializzati, come diabetologi, psicologi, nutrizionisti, podologi, dietologi e i pazienti hanno verificato l’indubbia utilità dell’iniziativa che ha affiancato gli interventi specialistici garantiti dall’ASL.

Il sindaco ora, ha quindi il dovere morale, inderogabile, di impegnarsi con la massima urgenza per assicurare alla FAND una nuova sede, utilizzando magari anche uno spazio presso la stessa sede comunale o perfino presso il Palazzo Reale, ovunque sia. Ogni giorno trascorso inutilmente è una gravissima perdita di tempo per chi ha bisogno. Lo sappia il sindaco, nella doppia veste di primo cittadino e di responsabile sanitario.