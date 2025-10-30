I cosplay del terremoto e della frana | #4wd

L’editoriale del nostro direttore pubblicato ieri a pag. 3 de “Il Dispari”, a proposito dell’ultima passerella del governatore campano -ormai uscente- De Luca al “Regina Isabella”, conteneva un’affermazione tanto grave quanto in grado di toccare un vero e proprio nervo scoperto della comunità casamicciolese.

Quando Gaetano scrive che “troppi amministratori si sono travestiti da terremotati” (e alluvionati, aggiungo io) mette a nudo una verità scomoda sul modo in cui il dolore collettivo è stato trasformato, negli anni, in capitale politico e personale. In un territorio fragile come il nostro, le catastrofi naturali hanno spesso agito come specchio delle nostre incapacità più profonde: la lentezza decisionale, il clientelismo, la mancanza di visione, la personalizzazione del potere.

Dal 2017 in poi, Casamicciola ha conosciuto due ferite profonde. La prima, il sisma del 21 agosto, ha messo in ginocchio un tessuto urbano già compromesso da decenni di clientelismo pronto a coprire la totale mancanza di pianificazione e adeguati strumenti urbanistici. La seconda, la frana del 26 novembre 2022, ha travolto case e vite umane, ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, salvata esclusivamente dall’avvento mai troppo benedetto del Commissario Giovanni Legnini.

In entrambi i casi, ciò che avrebbe dovuto essere un momento di riscatto – la ricostruzione, la messa in sicurezza, la programmazione del futuro – si è trasformato in un interminabile teatrino al servizio di questa o quella compagine politica.

L’espressione di Di Meglio “Travestirsi da terremotati” sottolinea quanto certi cosplay della politica si siano appropriati del dolore collettivo per trarne legittimità, per sentirsi investiti di un ruolo quasi messianico senza però assumersi la responsabilità che quel ruolo comporta. È la logica dell’emergenza permanente, in cui chi governa si presenta come vittima tra le vittime, salvo poi usare quella posizione per esercitare potere, distribuire favori, decidere chi merita attenzione e chi no.

In questo senso, “il dispetto, la cattiveria, la persecuzione, il regolamento di conti” evocati dal direttore diventano categorie politiche: strumenti di gestione di una comunità smarrita, più che deviazioni morali, laddove anche dirigenti e funzionari si pongono a immagine e somiglianza degli amministratori che li nominano, decidendo secondo criteri tutt’altro che leciti -giusto per fare un esempio- quali pagamenti di decreti commissariali eseguire senza batter ciglio e quali, pur disponendo da mesi delle somme elargite, devono attendere sine die per non meglio precisati motivi e senza fornire spiegazioni ai diretti interessati che le chiedono.

Dietro questa rappresentazione, però, c’è un dramma ancora più profondo: la perdita di fiducia nella possibilità di una governance razionale e condivisa del territorio. A Casamicciola, come in molte altre zone d’Italia colpite da eventi naturali, la ricostruzione non è solo un problema tecnico o economico: è una questione culturale. Significa decidere se lo Stato debba essere presenza continua o apparizione episodica; se l’amministrazione locale debba agire come casa comune o come feudo. L’accusa di Di Meglio, per quanto amara, chiama in causa tutti: amministratori, cittadini, media, politica nazionale.

Eppure, proprio nella lucidità disincantata del suo discorso si intravede anche una possibilità. Prendere atto degli errori, senza cedere al fatalismo, è il primo passo per costruire un futuro diverso. Perché il destino di Casamicciola non può restare confinato nel binomio tragedia-emergenza e neppure nelle mani di pochi presuntuosi protagonisti, ma parta dalla conoscenza del territorio, dal rispetto delle regole, dalla pianificazione vera, e non dalla gestione del consenso. Solo così si potrà tornare a intendere il “ruolo pubblico” non come simbolo di potere, ma di solidarietà e responsabilità.