I centrotavola fantasia d’estate dagli ospiti di Villa Joseph

Sono belli e colorati gli oggetti che sono stati creati dalle sapienti mani degli ospiti di Villa Joseph a Casamicciola Terme. Splendide invenzioni realizzate con passione e amore, condividendone ogni passaggio assieme allo Staff della struttura e a tutti i collaboratori, una bella esperienza che condividono anche con i nostri lettori.

“Questa volta – ci scrivono – insieme a loro e con il supporto di tutto lo Staff della struttura,abbiamo idealizzato dei centro tavola, utilizzando barattoli in vetro riciclati e decorati con le formine a tema marino:(stelle di mare, orme di piedi lasciati sul bagnoasciuga, anatre,tartarughe marine,cavallucci marini,pesciolini e corallo). L’idea nasce, non solo per ricordare in loro la stagione estiva e di quando era bello andare a mare insieme alle loro famiglie, o le spiaggie che frequentavo maggiormente, ma anche per ricordare a tutti noi di tutte le specie marine e non che popolano il nostro mare, e di quanto sia importante salvaguardare e proteggere le nostre spiaggie, il nostro mare e tutti i suoi abitanti in cui vivono.”

Una bella idea che è stata accolta con entusiasmo da tutti.

“I nostri ospiti, come sempre, si sono mostrati laboriosi e collaborativi sia tra di loro sia con tutti noi dello Staff. Nell’idealizzare tutto questo, è partita una vera catena di montaggio che andava dall’ impasto della pasta di sale, ripercorrendo talvolta in loro i ricordi dei loro focolai, alla decorazione delle formine mettendo in gioco la loro fantasia e creatività e infine abbiamo dato loro la libera scelta delle decorazioni ai loro occhi più belle da poter incollare sui barattoli. Ci teniamo a dirvi che per tutti noi dello Staff la soddisfazione più grande non è il lavoro finito, ma nel modo in cui il lavoro è stato svolto: è lo stare insieme, essere uniti tra di loro e anche noi, vedere nei loro volti un sorriso,ascoltare le loro risate, le battute scherzose, e i loro occhi accendersi di felicità dimenticandosi anche se per poche ore i loro problemi. Ecco questo per noi è la cosa più importante che i nostri nonnini ci regalano ogni giorno…. la nostra soddisfazione più grande sono il loro sorriso… Speriamo che tutto ciò che i nostri ospiti ci hanno trasmesso possa arrivare a voi…”