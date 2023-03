I cartomanti nella società contemporanea

L’informazione e perfino le relazioni sociali che animano la propria vita privata si basano su una comunicazione rapida imposta e guidata dalla rivoluzione del linguaggio che attraverso internet si è diffusa in tutto il mondo. Non è un caso che le notizie, un tempo trasmesse all’opinione pubblica per mezzo dei media tradizionali, oggi siano immediatamente reperibili navigando sul web. Il dialogo che caratterizza i rapporti subisce indubbiamente l’influenza di questa evoluzione comunicativa caratterizzandosi nella maggior parte dei casi per uno scambio di messaggi veloci e scritti in una lingua pregna di abbreviazioni e neologismi.

E’ legittimo credere di vivere in un periodo storico in cui i momenti di riflessione che necessitano di ritmi più lenti siano stati quasi del tutto banditi dalle dinamiche su cui si basa lo sviluppo delle relazioni con l’altro. Eppure in questo contesto singolare il mondo della cartomanzia rappresenta per chi ne è attratto un’oasi cui attingere per riflettere con maggiore ponderatezza su problematiche amorose da risolvere.

La lettura dei tarocchi, vista da alcuni come uno strumento affidabile per individuare verità altrimenti irraggiungibili, rientra in una dimensione nella quale i tempi sono dettati dall’esigenza di superare questioni complesse e complicate. Pertanto i consulti effettuati dagli operatori dell’esoterico generano un’atmosfera di tranquillità che, immune dalle modalità usuali che contrassegnano la comunicazione contemporanea, consente a chi la vive di fermare l’orologio per decifrare situazioni controverse.

Posto che è impossibile capire un evento inspiegabile e al contempo trovare percorsi utili alla sua soluzione nell’arco di un breve periodo, l’interpretazione dei tarocchi segna una sospensione del tempo durante la quale i racconti del cliente vengono con calma commentati dal cartomante. Quest’ultimo, vantando una profonda preparazione esoterica, valuta la simbologia delle carte identificando il reale significato che essa esprime nel suo rapporto con la vicenda presentata.

L’esperienza dei cartomanti sulla rete

Anche l’universo esoterico alla stessa stregua degli imprenditori operanti in qualunque settore ha ritenuto opportuno essere presente sul web per intercettare potenziali clienti alla ricerca di una lettura dei tarocchi. Consapevoli che ogni individuo utilizza internet per acquistare prodotti o richiedere consulenze, i cartomanti hanno cominciato con l’ausilio di agenzie specializzate a creare un’immagine del proprio brand che risultasse assolutamente seducente. Dapprima con la costruzione di siti internet attraverso cui proporre competenze relative a questo particolare ambito lavorativo e in seguito usufruendo delle tecniche di marketing online per ottenere un’ottima visibilità mediatica, gli operatori dell’esoterico hanno dimostrato la volontà di essere protagonisti all’interno di questo valido mezzo di comunicazione di massa.

I consulti di cartomanzia che in passato si tenevano presso lo studio del professionista, ora vengono spesso realizzati al telefono o in videoconferenza. La distanza è abbattuta dalle innovazioni tecnologiche che permettono ad entrambe le parti in causa di conversare trovandosi in luoghi differenti. Tuttavia la concentrazione verso la problematica amorosa rimane la medesima nella convinzione che spetta all’operatore dell’esoterico manifestare ugualmente intuizione e sensibilità a vantaggio del suo interlocutore. L’interpretazione delle carte se nella fase inziale ha la funzione di identificare i motivi che hanno scatenato una tempesta devastante in un rapporto di coppia, nella sua conclusione deve restituire al cliente percorsi volti al recupero del partner traditore o desideroso di porre fine alla storia d’amore.

Le società che offrono una cartomanzia telefonica