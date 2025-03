I Carabinieri tornano a Forio con un presidio temporaneo. L’Arma mancava dal territorio dal 2014

Forio avrà un presidio dell’Arma dei Carabinieri, dopo che nel 2014 l’Arma aveva dovuto lasciare la vecchia sede di via Matteo Verde, peraltro ormai inadeguata, trasferendosi presso i locali della Stazione di Casamicciola. Un “vuoto” grave per il territorio e la cittadinanza, conseguenza della emblematica vicenda della caserma al Capizzo mai completata a causa di pastoie burocratiche. E anche il reperimento di una nuova sede al rione Genala aveva incontrato ostacoli imprevisti.

Ora, in attesa di dotare la Stazione di una sede idonea, a Forio verrà istituito un presidio in via Castellaccio, per garantire il controllo del territorio e la sicurezza di residenti e ospiti. Già un primo traguardo importante, per limitare disagi e problemi fino a quando non sarà raggiunto quello definitivo. E oltre al presidio, il Comune di Forio metterà a disposizione anche un ulteriore immobile da destinare a foresteria. E’ questa infatti l’ultima iniziativa assunta dalla Giunta presieduta da Stani Verde.

Tutto ha preso le mosse dalla decisione dell’Amministrazione comunale, nel 2023, di individuare immobili privati da prendere in locazione per adibirli ad attività istituzionali e presidi di vigilanza. A seguito di procedura per manifestazione di interesse, era stato appunto individuato l’immobile alla località Monterone, via G. Castellaccio. Il contratto di locazione era stato stipulato a luglio del 2024.

Ora, il 3 marzo scorso, al Comune è giunta la manifestazione di disponibilità dell’Arma dei Carabinieri ad una dislocazione temporanea presso quell’immobile al fine di istituire un presidio con uffici operativi sul territorio comunale.

Una richiesta prontamente accolta dall’Amministrazione comunale, che concederà lo stabile in comodato d’uso gratuito alla Benemerita, stante l’importanza di riportare finalmente, dopo undici anni e vari tentativi finora senza esito, una presenza fissa dei carabinieri a Forio.

La Giunta ha però anche evidenziato che «al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di presidio e vigilanza del territorio ad opera del suddetto corpo istituzionale occorre garantire loro i necessari alloggi».

Di qui l’iniziativa di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse di privati alla locazione dell’immobile da destinare stavolta a foresteria per l’Arma.

La delibera approvata su proposta del sindaco indica anche le caratteristiche principali che dovrà avere l’immobile: «unità abitativa composta almeno da tre locali principali oltre ai servizi con una superficie di almeno 60 mq; accesso carrabile; parcheggio di pertinenza; ubicazione nelle vicinanze del presidio sito alla Via G. Castellaccio; agibilità dei locali a sensi della normativa vigente».

E’ stato dunque dato mandato al responsabile del Settore VIII di procedere in tempi brevi alla pubblicazione dell’avviso. L’intenzione è di fare presto per completare l’intera iniziativa. L’auspicio è che all’avviso rispondano proprietari interessati alla locazione, che ha finalità di notevole rilevanza per il paese.