I carabinieri stringono il cerchio sul mariuolo del furto a “Picasso”

Paolo Mosè | Era uno che sapeva il fatto suo. Conosceva esattamente i luoghi, dove mettere le mani per portarsi via il denaro. E’ probabilmente il mariuolo solitario che è entrato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso nella notissima attività per acconciature maschili “Picasso” e se n’è andato tranquillamente con un bel po’ di quattrini. Si parla di diverse migliaia di euro che sarebbero sparite in un battibaleno. Ad indagare sono i carabinieri della Stazione di Ischia, coordinati dal luogotenente Michele Cimmino con la supervisione del capitano Angelo Mitrione. All’inizio si è parlato di un unico personaggio ad entrare nel negozio, ma non è da escludere che possa aver avuto all’esterno un complice. Il classico “palo” che si piazza a poca distanza dal luogo obiettivo del raid per controllare la presenza di scomodi testimoni o che possano sopraggiungere le forze dell’ordine. Allo scopo di avvertire chi compie il furto dell’imminente pericolo. E scappare a gambe levate per non essere acciuffati e consegnati alla giustizia.

Non è facile individuare il responsabile che è stato immortalato in tutte le inquadrature delle diverse telecamere presenti all’interno del locale e all’esterno. Imbottito come era di abiti scuri, di cappello fino a coprire le ciglia, un passamontagna che lasciava solo “aperte” le fessure per guardare tutto ciò che era intorno. Lui, però, sapeva dove fossero piazzate le telecamere all’interno del locale, quelle in prossimità del punto esatto dove il titolare dell’attività per l’acconciatura del capo maschile avesse riposto il denaro. A quanto pare una cassetta che sembra non aveva grosse “protezioni” per non consentire ai malintenzionati di potersela svignare facilmente. Qui, invece, tutto è stato molto facile, è bastato abbracciarsi la cassetta e sparire velocemente all’esterno. Neanche quelle telecamere poste all’esterno hanno consentito di intercettare qualche elemento utile per le indagini. Inoltre il ladro che è entrato all’interno sapeva tutto ciò che lo circondava, nei minimi particolari. Tant’è vero che non alzava mai il capo lasciando solo un lato della sua faccia inquadrato dalle telecamere, ma ciò non ha consentito di avere ulteriori elementi per risalire al colpevole, proprio perché ben coperto in tutti i sensi, senza tralasciare alcun particolare. Utilizzando movimenti sincronizzati, muovendosi con attenzione massima, non utilizzando alcun aggeggio per far luce a dimostrazione che avesse l’esatta configurazione del locale. E questo è l’elemento che fa ritenere agli inquirenti della Benemerita di circoscrivere le indagini per denunciarlo all’autorità giudiziaria per rispondere dei propri crimini.

Le indagini sono partite immediatamente dopo la scoperta del furto e più si va avanti alla ricerca del mariuolo notturno e più si riescono ad acquisire elementi che possono indurre ad un moderato ottimismo. Non è escluso che tutte le fonti confidenziali che sono state messe in allerta possano indicare il giusto percorso per arrivare ad individuare chi si è portato a casa migliaia di euro nella speranza di fare un felice Natale.

GIUBBOTTO E PANTALONE SCURI

L’attenzione su cui sono stati puntati i riflettori sono gli abiti indossati da questo ancora sconosciuto personaggio: un giubbotto e un pantalone di colore scuro. Quelli che di solito vengono utilizzati da chi non intende lasciare traccia e sgattaiolare durante la fuga nella penombra della notte. Come non sono stati tralasciati altri aspetti investigativi. Andando alla ricerca di altre immagini di quelle telecamere che sono ancora funzionanti all’esterno delle altre attività commerciali limitrofe. Per cercare di captare qualche immagine per conoscere quale direzione abbia preso il ladro subito dopo essere uscito dal negozio di Picasso. E soprattutto se è scappato a piedi o ha raggiunto qualche veicolo per allontanarsi nel più breve tempo possibile dalla Piazzetta San Girolamo. Ben conscio che la sua intrusione sarebbe stata scoperta di lì a qualche ora. I carabinieri stanno ricostruendo il mosaico di questo raid natalizio che al momento ha fatto felice una o più persone e arrecato un danno economico importante per degli onesti lavoratori che sono presenti tutti i giorni nel negozio per soddisfare la clientela e fino a sera inoltrata.

E’ il capitano Angelo Mitrione a coordinare le indagini, sollecitando tutti gli uomini a sua disposizione affinché questo caso venga risolto in tempi brevissimi per assicurare alla giustizia il o i responsabili di un furto che ha del “clamoroso”. Scoprire in tempi brevi chi è stato, è anche un segnale molto importante per altri malintenzionati che hanno sempre la predisposizione a tentare il colpo di fortuna per racimolare denaro a scapito delle persone oneste.

Di sicuro chi ha operato è uno del luogo, un conoscitore del territorio che conosce le abitudini delle vittime, come entrare nel negozio senza destare sospetti e soprattutto in religioso silenzio. E con altrettanta baldanza si è allontanato scomparendo nel nulla, inghiottito dalla notte profonda e ben sapendo che a quell’ora nessuno osava circolare per il centro cittadino di Ischia per creare problemi alla sua “ingegnosa” iniziativa. Che al momento è andata a buon fine, ma si spera che il giallo venga risolto in tempi particolarmente celeri. Mentre i carabinieri in questi giorni di festività hanno raccolto elementi utili ed informato il pubblico ministero di ciò che è accaduto, confermando che nei prossimi giorni verrà redatta una informativa riassuntiva ove potrebbero essere riportati gravi indizi di colpevolezza su uno o più soggetti, in modo da consentire eventualmente allo stesso pubblico ministero di poter chiedere la misura cautelare. Tutto comunque ruota su un’attività investigativa che nelle ore scorse ha portato i militari dell’Arma ad eseguire alcune perquisizioni domiciliari allo scopo di rinvenire qualche indumento o altro mezzo di prova che accosti il sospettato al furto nella Piazzetta San Girolamo.