I carabinieri beccano il “mago delle denunce”

Per poter continuare a circolare liberamente con la propria autovettura nonostante il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione, un ventisettenne di Forio si era “industriato” riuscendo a trarre in inganno gli uffici della Motorizzazione. Credendosi evidentemente più furbo di tutti. Ma gli è andata male, perché alla fine i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ischia lo hanno beccato e hanno scoperto il raggiro.

Il giovane, che potremmo definire il “mago delle denunce”, era stato fermato ai primi di novembre durante un controllo di routine della circolazione ad opera dei militari del Nucleo operativo. Il foriano, si è scoperto, era alla guida di un’autovettura sequestrata il 1 aprile perché risultata senza assicurazione. Una violazione grave al Codice della Strada, che comporta appunto il sequestro del veicolo. In quella stessa circostanza, al giovanotto era stata anche ritirata la carta di circolazione. Fatto sta che al controllo degli uomini della Benemerita, ha tranquillamente esibito una carta di circolazione duplicata dalla Motorizzazione.

Una circostanza che ha comunque insospettito i carabinieri, che hanno intuito che qualcosa non quadrava. E così, dopo avergli contestato le prime violazioni, sequestrato nuovamente l’auto e ritirato anche il duplicato della carta di circolazione, hanno deciso di indagare per approfondire la questione.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di scoprire una storia veramente singolare. Il foriano ricco di fantasia, pochi mesi dopo il controllo di aprile, aveva presentato una denuncia in cui dichiarava falsamente di aver smarrito il documento di circolazione, senza menzionare il ritiro. Un falso bello e buono appunto, che però gli aveva consentito, denuncia alla mano, di ottenere il tanto sospirato duplicato. E il bello è che lo stesso “giochino” lo ha sfacciatamente ripetuto anche a novembre, il giorno successivo al secondo ritiro. Stavolta, però, per denunciare lo smarrimento, si era recato in un caserma dell’Arma diversa da quella dove si era rivolto la prima volta. Pensando che questa precauzione fosse sufficiente a trarre in inganno i tutori dell’ordine, senza tenere conto che incrociando i dati prima o poi si sarebbe arrivati alla verità. E così è stato.

Scoperto il trucco, questa volta il giovanotto è stato denunciato in stato di libertà per falsità ideologica e inoltre gli è stata revocata la patente e il veicolo sottoposto a confisca. Per la voglia irrefrenabile di continuare a girare impunemente in auto, si è dunque cacciato in guai seri, in quanto ora dovrà rispondere alla giustizia del reato di falso.