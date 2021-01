I botti e i perché | #4WD

Chiedersi perché, in Campania e non solo (il morto, quest’anno, ci è scappato ad Asti), si siano sparati i botti di Capodanno è semplicemente ridicolo. Cosa ci si poteva aspettare da un popolo di indisciplinati, già pronto a disattendere le ordinanze laddove esistono (come nel caso di Roma), allorquando viene lasciato libero di agire secondo il proprio arbitrio? Pensavate forse che la maggior parte degli italiani abituati a “sparare” si sarebbe risparmiata in nome del momento difficile e della solidarietà? Poveri illusi!

Piuttosto, ho trovato altrettanto difficile capire in nome di quale ragione venisse elevato questo abituale sacrificio da tantissime migliaia di euro. La tradizione? No, stavolta da sola non sarebbe bastata. La piromania? Forse una concausa. La solita competizione con il vicino di turno? Idem.

E allora, lasciando come punto fermo l’egoismo e la scarsa coscienza civile di cui ho parlato l’altro ieri nel mio blog (ma non solo) e dando spazio a un po’ di fantasia che non guasta mai, mi verrebbe da pensare all’ormai imminente caduta di un governo nazionale inadeguato e incapace di correggere il tiro anche in tempo di emergenza e poteri straordinari; o alla necessità indifferibile di dimenticare la considerazione pari allo zero dell’Unione Europea nell’inserire Macron come partecipante abusivo al vertice EU-Cina, in barba a quanto segnalato dall’Italia; oppure a una “botta di vita” infusa a ben quindici milioni di nostri connazionali dal discorso monocorde a reti unificate di un più che mai discutibile Mattarella; infine, alla progressiva somministrazione del vaccino anti-Covid la cui necessità, a quanto pare, convince ogni giorno un numero sempre maggiore di persone (negazioniste e non) a sottoporvisi.

Prendiamola così: la conclusione di questo autentico annus horribilis di cui tutti avremmo voluto liberarci già da tempo, stava a cuore più di ogni altra cosa.

Naturalmente, il bello viene adesso. Dopo i botti!