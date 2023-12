I bimbi e il mare, un incontro tra storie ed emozioni

“Il mare splende perché è straordinario” è una delle frasi che i bambini della scuola primaria di Fontana hanno dedicato al mare, al nostro immenso tesoro blu che ci circonda e che racchiude in sé tanta ricchezza e tante unicità, durante l’emozionante incontro formativo “I bimbi e il mare” promosso dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e dai comuni di Forio, Ischia e Serrara Fontana.

E ancora “il mare è speciale”,”Il mare è stupendo mi piace tantissimo”, “Ti voglio bene mare”, “Amo il mare, sono amica del mare e dei delfini”, “Il mare è importante, noi lo dobbiamo proteggere per sempre” pensieri di una semplicità disarmante che testimoniano come una corretta educazione ambientale possa davvero essere la chiave di volta verso un futuro sempre più ecosostenibile.

L’incontro, che rientra nel progetto “PESCA IN CAMPANIA qualità e tracciabilità”, finanziato tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e promossa dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dalla Regione Campania, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020 misura 5.68, ha visto protagonisti i piccoli studenti dell’IC Forio 2 scuola primaria di Fontana e alcuni pescatori isolani che hanno illustrato loro alcune delle particolarità della pesca e la sua importanza per il nostro ecosistema marino. Una mattinata piena di lezioni a tema “marino” che sono state condotte da Caterina Piro dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno con l’utilizzo di diverse tecniche didattiche. Il racconto in prima persona e l’utilizzo dei video hanno rappresentato il percorso che ha poi portato al “gioco della Posidonia” dove i bimbi, in prima persona, hanno compreso cosa succede in fondo al mare a causa delle “quando le “pratiche scorrette” degli adulti.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso e l’intervento di Camillo Buono in rappresentanza della Guardia Costiera, i piccoli studenti e il corpo docente dell’istituto di Fontana sono stati accompagnati, dalla bravissima educatrice ambientale Lilli Cacace, in un precorso fatto di storie ed emozioni, tutte legate al nostro mare.

Dalla viva voce dei pescatori Domenico Schiano e Giovan Giuseppe Iodice (accompagnato dal figlio) i giovanissimi studenti hanno potuto apprendere alcune informazioni particolari riguardo al mare, alla pesca e al grande mondo dell’ittica. Un laboratorio dinamico e creativo, che ha portato poi alla creazione di una colorata bacheca in cui sono confluiti tutti i pensieri elaborati dai ragazzi che hanno preso parte alle attività di informazione e sensibilizzazione.

Una mattinata intensa, in cui l’amore per il mare è stato l’elemento base per la costruzione di un percorso didattico che ha coinvolto tutti i presenti, in una condivisione di esperienze e di sensazioni che avvolgono, come le onde del mare.

Per le nuove iniziative del progetto “Pesca in Campania qualità e tracciabilità”, promosso dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e dai comuni di Forio, Ischia e Serrara Fontana seguiteci sui nostri social e tramite gli hashtag #migliozerogustovero #pescaincampania.