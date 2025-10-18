I bambini e i cani sono la parte migliore di me. Le riflessioni di Sandra

E ho visto in TV, nei vari notiziari, parlare di pace, lì dove gli occhi di tanti sono puntati. Ho visto bambini scalzi, con maglie rotte ma con visi felici, saltare cantando, perché questa sarà la prima notte senza bombe. E io mi auguro, con tutto il cuore, che sia così. A un certo punto ho visto un cane annusare i pantaloni di un bimbo dai capelli ricci e neri, piccolo di età. Lui stava saltando insieme agli altri, quando ha visto il cane. Era il suo cane. Si è seduto a terra e lo ha abbracciato, mentre il cane lasciava fare senza muoversi e senza nemmeno scodinzolare. È stato un attimo, poi la telecamera si è spostata di nuovo su grandi e piccoli che saltavano di gioia, abbracciandosi.

Da sempre penso che i bambini e i cani abbiano qualcosa in comune, e deve essere il cervello. Penso che sia così. Ad esempio, i cani dimenticano subito se vengono trattati male dai padroni, come se avessero cancellato tutto.

Leggendo Lorenz, con il suo dolce libro “E l’uomo incontrò il cane”, capii ancora di più che forse il cervello dei cani è come quello di un gommone. Cioè, se in mezzo al mare capita che un gommone si buchi, non si sgonfia tutto, ma solo quella zona, quasi fosse a tenuta stagna, come se ci fossero delle paratie a separare le varie sezioni e a tenere a galla il gommone. Una volta a terra, riparata la bucatura, il gommone torna come prima. Così il cane, forse, dimentica le cattiverie e vuole essere buono e fedele anche con chi non lo merita davvero.

E i bambini? Eccoli, fino a poche ore fa, con gli occhi della paura, con lo sguardo fisso nel vuoto, il viso pieno di fumo nero. Eccoli, di colpo, saltare e gridare felici, come se tutto quell’orrore fosse stato un sogno, pronti a riprendere la vita con chi amano. Ma succede anche che alcuni bambini vengano picchiati a casa, sì, picchiati in modo violento. Piangono di dolore, ma dopo alcuni giorni dimenticano e amano chi li ha picchiati, pur tenendo dentro un po’ di ansia.

Quando i periodi brutti mi fanno vivere male, io so che esiste, ovunque nel mondo, anche un solo bambino che ha sofferto in modo atroce ma che è pronto a sorridermi se solo lo abbraccio e gli do una caramella. Perché mai, crescendo, ho conservato così poco dell’essere bambina? Perché non riesco a passare subito dal male al bene, a cancellare, a resettare, e non perdono i violenti? Crescere significa spianare il cervello, eliminando le paratie che davano forza nel dimenticare, per poter andare avanti nella vita e nell’affettività?

Allora io sento che la parte migliore di me è stata quando ero bambina, e quando il nostro cane Davy ci amava così tanto che arrivare da scuola e sentirlo saltarmi addosso, quasi abbracciandomi, per un attimo mi portava lontano da me, da ciò che magari mi aveva resa triste.

Il mondo intero deve dire grazie ai bambini, per essere quelli che sanno, al momento opportuno, lottare nel modo giusto per la sopravvivenza, e ai cani, che nei periodi terribili non hanno mai smesso di stare vicino a chi amano, proteggendoli, magari soffrendo loro. Un amore così puro, così dolce, che rende migliori.

E tanti animali sono stati sterminati in modo atroce, come se anche loro potessero diventare nemici. Eppure non si è fatto i conti con la fedeltà che un cane ha verso chi ama. La scena più brutta che ho visto in questi mesi difficili è stata quella di un bambino morto e del suo cane, fermo vicino a lui, che ringhiava appena qualcuno si avvicinava per prenderlo. Chi ha un cane, chi ama un cane, chi ci vive insieme, deve sapere di essere privilegiato, perché fino a che quel cane vivrà, vorrà appartenergli e proteggerlo.

Ho avuto cani fin da piccola, ho avuto un cane per anni, e lui, il mio cane, mi ha resa serena sempre. Ho una parte di me che mi fa pensare di essere migliore, e sono i bambini e i cani.