I “5 Stelle” primo partito a Casamicciola. Riflettiamo

L’analisi di Giuseppe Zabatta | Una volta nell’intero arco costituzionale i nostri collegi esprimevano quanto di meglio si potesse rappresentare in sede parlamentare, oggi il dato elettorale napoletano ridotto ai minimi termini rapportato a livello nazionale non fa testo! Singolare poi quanto esce dalle urne a Casamicciola, dove si registra e, solo per fare un esempio, un suffragio in favore del Movimento “5 Stelle” di ben 727 preferenze, ottenendo quasi il 27% di percentuale, di fatto collocandolo quale primo partito cittadino.

Seppur a livello nazionale, quantunque Conte si rallegri, ha ottenuto la metà dei suffragi rispetto alle politiche del 2018. Per cui rimanendo sempre nella nostra cittadina, alle amministrative del 2019 con un partito dalle spalle larghe in Parlamento e con la venuta in loco di Conte e Di Maio qualche mese prima, lo stesso M5S con la propria lista si piazzò ultimo con appena 121 voti, racimolando un scarno 2,54%.

Questo vorrà pur dire qualcosa, vorrà dire che a Casamicciola non a caso vi è il più alto tasso di disoccupazione giovanile rispetto a tutto il resto della nostra comunità insulare e chi seppur gode di un lavoro, troppo spesso non solo precario, è costretto quotidianamente a varcare i confini cittadini. Una situazione di certo legata al terremoto del 2017, a seguito del quale buona parte dell’offerta dei posti letto e dell’indotto lavorativo giace sotto le macerie del Majo.

Per tale motivo l’accattivarsi circa 40 signore, mamme di giovani scolaresche, come pure qualche manciata di assunzioni sismiche, potrà essere certamente più che sufficiente per un ritorno elettorale personale, ma non sufficiente per una ripresa sociale, politica ed economica in favore di una comunità anagrafica troppo spesso cieca ed inconsapevolmente incosciente di quanto le accade intorno!