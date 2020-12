I 5 punti del Vescovo che condannano i 6 sindaci

Gaetano Di Meglio | Le parole di Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, meritano attenzione soprattutto nelle parte in cui si trasformano in manifesto politico. Il richiamo alla enciclica di Papa Francesco,beh, la lasciamo al mondo cattolico. Ma veniamo al nocciolo della questione e alla sostanza che Lagnese sventola dal Seminario di Ischia Ponte come bandiera bianca in segno di aiuto (SOS).

Lagnese chiede ai sindaci dell’isola cinque punti. Proviamo a capirli nel dettaglio.

01 – procedere alla creazione di un fondo di solidarietà intercomunale allo scopo di fornire strumenti di sostegno al reddito dei cittadini che si trovano in stato di comprovata necessità;

Caro Vescovo, dovresti sapere che già esiste l’Ambito N13 dove i sette sindaci di Ischia e Procida sono uniti per legge (per fortuna!) e che dovrebbe essere la risposta ai cinque quesiti che pone. Purtroppo, però, è stato trasformato e viene usato solo come sorgente di clientela politica, di assunzioni senza concorso attraverso l’uso di cooperative amiche (o di coop. In cui i politici fanno la parte dei dirigenti) e territorio per la guerra di potere. E’ inutile sottolinearle che il comune di Ischia è il capofila e che quest’ultimo rappresenta la zavorra per l’intera isola.

02 – istituire un tavolo tecnico di concerto e confronto tra le istituzioni comunali, le forze dell’ordine, la chiesa locale, l’Asl Napoli 2 Nord, i dirigenti scolastici e le associazioni di categoria, per mettere in un’unica rete le esigenze di tutte le classi sociali ed economiche presenti sul territorio isolano, al fine di attuare un programma di proposte e soluzioni per affrontare questa grave crisi sociale;

Caro Vescovo, ecco, appunto. L’Amibito di cui le scrivevo poco fa riunisce le “istituzioni comunali” e “l’ASL Napoli 2 Nord” e, volendo, tramite gli assistenti sociali (qualcuno ci scampi e liberi da questa undicesima piaga!) dovrebbero essere già in contatto con i “dirigenti scolastici”. Opinione personale, oltre ad una funzione di controllo, credo che le “Forze dell’Ordine” debbano essere di supporto ad ogni altra iniziativa ma non parte integrante. Mi piace pensare che Carabinieri, Finanza e Polizia (in ordine alfabetico) continuino a svolgere il loro lavoro con gli ottimi risultati che stanno producendo così com’è! Eviterei il coinvolgimento delle “associazioni di categoria”. Sono inutili!

03 – creare sull’isola di Ischia un “osservatorio delle povertà”, intercettando le nuove e dilaganti forme di povertà esistenti, quali le povertà culturali, educative, sanitarie, economiche e sociali;

Caro Vescovo Lagnese, ha perfettamente ragione. Lei lo chiama “osservatorio delle povertà”, la legge italiana lo chiama Ufficio di Piano, ovvero Ambito N13. Già c’è, ma non funziona (e non è colpa dei funzionari che lo gestiscono è colpa dei sindaci a cui lei rivolge queste parole che non hanno voglia di farlo funzionare). Se concentrassero tutte le loro azioni nell’Ambito o (osservatorio come lo chiama lei) finirebbe la loro spicciola propaganda di paese.

04 – prevedere la costituzione di un organismo, che possa essere presso il Governo centrale, le Regioni e le Istituzioni di ogni ordine e grado, portavoce dei disagi del nostro territorio, come ad esempio il dramma dei lavoratori stagionali;

Caro Vescovo, questo organismo si chiama “politica”. Si, quell’arte che (regge le sorti del Vaticano da sempre) e, ad esempio, Le ha permesso di sconfiggere Casamicciola e Forio con la storia dei Patronati o quell’arte che, ad esempio, ha piegato la nostra Diocesi ad una gestione “focolarina”. La può chiamare, se vuole, “correnti”. Quello che Lei chiede si chiama “rappresentanza”. E purtroppo la nostra classe politica dimostra, da tempo, di non essere all’altezza

05 – programmare un ufficio di comunicazione unitario tra i sei comuni, e prevedere iniziative unitarie, finalizzate alla rinascita economica del nostro territorio.

Caro Vescovo, in verità, già esiste ma i Sindaci non hanno intenzione di attivarlo. Si chiama CISI. In verità, il consorzio che li unisce era destinato ad una inutile soppressione. Dopo qualche suggerimento e la necessità di trovare un loro equilibrio contro il liquidatore Ghirelli, non lo hanno soppresso ma non lo utilizzano. Almeno che lei non abbia qualche personaggio da far assumere in questo “ufficio di comunicazione unitario”, diciamo che di fatto già esiste, basta solo affidargli la funzione, spostare qualche spiccia faccende da qualche comune e provare a dargli una direzione. Un’operazione a costo zero. Mi piace aggiungere, ma credo che lei lo sappia già, c’è una gran parte dei media locali che fa allenamento, giorno dopo giorno, a chi riesce a piegarsi di più al sindaco di turno. Una sorta di olimpiade della lingua che rinnova i suoi record con frequenza quotidiana.

Dell’ufficio comunicazione non ne comprendo l’utilità (per carità, è un mio limite) e, in verità, non se ne sente la necessità. Se poi, Lei, oggi, è il portavoce di qualche personaggetto locale in cerca di facili soluzioni, beh, allora, alziamo le mani (in segno di arresa e sconforto). Siamo in ritardo e oggi, volendo, ci troviamo anche davanti ad fase diversa dove anche il concetto di DMO ha dimostrato il suo limite gestionale, politico e propositivo. Il mondo che cambia e la sua evoluzione incontrollabile richiede uno sforzo ben più grande di quello che lei chiama “ufficio di comunicazione unitario”.

In verità, siamo più i una zona “miracoli”. E per dirla con voi cattolici, beh, per come stiamo inguaiati ci vorrebbe Lourdes!