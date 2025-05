Huawei: chiesta la revoca dell’immunità per Martusciello nel caso che tocca Giosi

L’inchiesta della Procura federale belga sul presunto sistema di corruzione legato al colosso cinese Huawei prosegue e si ramifica, toccando figure chiave del panorama politico europeo e italiano. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per cinque eurodeputati, tra cui gli italiani Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo e Giusi Princi, tutti appartenenti a Forza Italia.

Come già anticipato, il percorso dell’indagine ha seguito due direttrici: da un lato i parlamentari europei in carica, per i quali la revoca dell’immunità è condizione necessaria per l’azione penale; dall’altro, gli ex deputati, che non godendo più di protezioni istituzionali possono essere già oggetto di atti istruttori diretti. In questa seconda fascia rientra Giosi Ferrandino, oggi sindaco di Casamicciola Terme, ex eurodeputato eletto con il Partito Democratico, passato poi nell’area Renzi-Calenda, e infine rientrato, anche se senza una dichiarazione ufficiale, nell’orbita di Forza Italia. Indizi di questo riavvicinamento sono emersi con la nomina di suoi epigoni in ruoli strategici e con l’adesione silenziosa di molti consiglieri comunali alla linea del partito di Tajani e Martusciello, pur senza costituire gruppi formali.

La posizione di Ferrandino nell’inchiesta si è fatta più delicata con la scoperta che anche lui risulta tra i firmatari della lettera del gennaio 2021, indirizzata alla Commissione Europea, considerata dagli inquirenti un atto chiave nelle pressioni a favore di Huawei. Nella lettera si chiedeva di rivedere l’approccio europeo verso il colosso cinese, accusando l’UE di un atteggiamento discriminatorio nella corsa al 5G.

Tuttavia, Ferrandino nega con fermezza qualsiasi coinvolgimento consapevole. In un’intervista rilasciata a la Repubblica al giornalista Giuliano Foschini, il primo cittadino di Casamicciola ha dichiarato: «Non mi ricordo di averli mai conosciuti questi signori. Il nome di Ottati non mi dice niente. E anche i miei assistenti parlamentari, quando sono stato a Bruxelles – quello degli assistenti è un giro molto stretto, sono professionisti particolari, si conoscono tutti – ecco anche loro non credo abbiano mai avuto a che fare con questi signori».

Alla domanda se avesse ricevuto regali o altre utilità, Ferrandino è stato netto: «Mai».

E sulla lettera, alla base delle indagini, la sua posizione è cautamente difensiva: «Anche quella lettera non la ricordo. Non credo di averla mai firmata ma in questi casi, devo ammettere, ci può essere confusione. Voglio dire: può accadere che un collega parlamentare ti chieda di firmare un appello, una richiesta, o magari lo facciano gli assistenti autonomamente. È successo in decine di occasioni. Quando si tratta di discussioni sulle nuove tecnologie, com’era nel caso del 5G tra l’altro, non penso ci fosse nulla di male. Però devo dire che non mi viene in mente nulla. Piuttosto un caso come questo pone un problema più ampio».

Intanto l’inchiesta si rafforza con elementi giudicati centrali dagli inquirenti: i flussi di denaro, i benefit offerti (tra cui l’accesso allo skybox nello stadio dell’Anderlecht) e i ruoli-chiave di alcune figure come Lucia Luciana Simeone, ex assistente parlamentare di Martusciello finita ai domiciliari, e Nuno Wahnon Martins, lobbista ed ex collaboratore ritenuto il regista operativo del sistema.

Se il Parlamento Europeo accetterà la richiesta di revoca, per Martusciello inizierà ufficialmente la fase giudiziaria. Un passaggio che, per quanto formale, rafforza anche il fronte investigativo che riguarda Ferrandino, le cui tracce sono già ben presenti nei fascicoli della Procura belga.

Due carriere politiche — quella di Martusciello in Europa e quella di Ferrandino oggi a Casamicciola — che si intrecciano ora in un’indagine dal potenziale esplosivo, tra pressioni politiche, dossier europei e ombre su un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.