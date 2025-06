Hotel Pagoda, la seconda ordinanza “salva estate” del Consiglio di Stato

Dal Consiglio di Stato arriva la seconda ordinanza “salva estate” per l’Hotel Pagoda Lifestyle in Via delle Fornaci a Ischia. Dopo aver già sospeso il provvedimento di revoca delle concessioni demaniali marittime ora ha accolto anche l’altro appello presentato dalla “Tourist Italia” di Gianna Mazzarella, sospendendo i provvedimenti del Comune d’Ischia di inibizione dell’attività alla luce degli abusi contestati e l’ordinanza di demolizione adottata a febbraio scorso.

I giudici di secondo grado hanno di nuovo “sconfessato” la decisione del Tar Campania, che aveva rigettato entrambe le istanze cautelari di sospensione.

La società proprietaria dell’albergo, difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Abbamonte, aveva impugnato per l’annullamento previa sospensiva il «provvedimento del 23.1.2025, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Ischia – Servizio 10 SUAP e Demanio, ha disposto che “le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di cui ai prot. nn. 50135/23, 22119/24 e 27248/24 inerenti l’azienda ricettiva alberghiera con annesso bar e ristorante all’insegna Pagoda Lifestyle Hotel …. sono respinte ed archiviate e per l’effetto l’attività è inibita a seguito degli esiti dell’accertamento tecnico eseguito in data 23.9.2024 e successivo provvedimento di inibizione della segnalazione certificata di agibilità del 30.11.2024”» e gli atti connessi.

Il «provvedimento del 30.11.2024, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità del 30.11.2023, così come integrata con grafici e relazione tecnica acquisiti al protocollo del Comune di Ischia in data 8.1.2024». Infine l’ordinanza n. 29 del 27.2.2025, «con il quale il Comune di Ischia ha intimato la demolizione di opere asseritamente eseguite in assenza di titolo abilitativo in Ischia alla Via delle Fornaci, elencate nella premessa dell’ordinanza».

Il Comune d’Ischia si è costituito in giudizio rappresentato dall’avv. Leonardo Mennella.

CONTENZIOSI PENDENTI CONNESSI

Ebbene, il collegio della Settima Sezione presieduto da Claudio Contessa, richiamando i diversi contenziosi in atto tra “Tourist Italia” e Comune e alla luce della complessità della questione, ha deciso di lasciare tutto immutato e dunque l’hotel potrà operare fino alla decisione nel merito sulle contestate opere abusive e se alcune di esse siano state o meno realizzate su area demaniale.

L’ordinanza emessa nella camera di consiglio del 24 giugno infatti rileva che «in ragione dell’articolazione dei motivi di fatto e di diritto dedotti, ma anche della connessione del presente appello con altri processi pendenti, è opportuno mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione di piena giurisdizione, impregiudicato il merito; ritenuto tanto premesso, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, in accoglimento della domanda cautelare di cui in premessa, ma, ciò non di meno, di compensare le spese della presente fase». Un “contentino” per il Comune.

Il collegio ha però anche ordinato alla segreteria la trasmissione dell’ordinanza al Tar «per la sollecita fissazione dell’udienza di merito». Non una “assoluzione” per l’Hotel Pagoda, dunque, e anzi i giudici ritengono che la questione vada risolta con una sentenza in tempi brevi. Ma quando arriverà la pronuncia del Tar l’estate 2025 sarà sicuramente già trascorsa.

La partita giuridica diventa una partita d’attesa, e il diritto amministrativo si trasforma in una lunga dilazione: non decide, rinvia; non chiarisce, compensa; non risolve, galleggia come non avviene, però, nel caso di altri abusi edilizi: quelli dei poveri cristi

PER IL TAR DIRIMENTE IL COMPLESSO DEGLI ABUSI

Il Tar, come detto, era stato di diverso avviso. Nel negare la sospensiva dei provvedimenti inibitori dell’attività e dell’ordinanza di demolizione, il collegio della Sesta Sezione aveva richiamato la complessità degli abusi edilizi contestati, da poter valutare solo con una decisione nel merito: «Ritenuto che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che: per costante e condivisa giurisprudenza al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, occorre compiere una valutazione complessiva e globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni».

Aggiungendo che il provvedimento del Comune appare giustificato alla luce dei complessivi interventi realizzati sull’immobile in questione in assenza del necessario permesso di costruire, trattandosi di interventi che hanno comportato anche opere di sbancamento e aumenti di volumetria e superficie utile e mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, e ciò in assenza anche dell’autorizzazione paesaggistica necessaria essendo l’immobile in questione situato in zona prevista come di Protezione Integrale dal PTP». E nemmeno «appare adeguatamente smentito da parte ricorrente l’assunto del comune secondo cui alcune opere sono state realizzate in area demaniale in assenza della relativa concessione».

Così “liquidando” il paventato danno economico derivante dalla mancata apertura dell’hotel: «Quanto al periculum, inoltre, il pregiudizio paventato da parte ricorrente appare comunque recessivo rispetto all’interesse pubblico alla regolarità e sicurezza dei locali in cui vengono svolte le attività in questione».

LE CONCESSIONI DEMANIALI

Una decisione che aveva fatto “da sponda” alla seconda ordinanza, con la quale sempre la Sesta Sezione aveva rigettato l’istanza di sospensiva della decadenza delle concessioni demaniali, ritenute “inutili” essendo in quel momento l’albergo non in attività: «Ritenuto che l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 3 aprile 2025 non sia assistita dal necessario periculum in mora, considerato che la struttura alberghiera a cui sono funzionalmente connesse le concessioni demaniali oggetto della contestata decadenza è allo stato priva di agibilità a seguito dell’adozione da parte del comune di Ischia del provvedimento prot. n. 0060147/2024 del 30 novembre 2024 e non può proseguire l’attività e che questo Tar con ordinanza n.677 del 2024 (2025, ndr) ha respinto la relativa istanza di sospensiva».

Questa ordinanza del Tar come detto era stata già riformata dal Consiglio di Stato, “conservando” l’efficacia delle concessioni. Una decisione fondata sempre sulla necessità di conservare immutato lo stato dei fatti fino alla sentenza di merito.

Per la cronaca, sul contenzioso si è registrata una terza ordinanza del Tar, che aveva respinto le istanze di accesso agli atti presentate dalla “Tourist Italia”, avente ad oggetto il verbale di sopralluogo eseguito del 23.9.2024 ed il rapporto tecnico del 31.10.2024. Atti “secretati” dall’indagine penale in corso in quanto il Comune li aveva redatti su delega dell’Ufficio Circondariale Marittimo in funzione di polizia giudiziaria per gli abusi su area demaniale.