Hippoi di Felice Meo, inaugurazione domenica 30 luglio presso i Giardini Ravino

I Giardini Ravino, splendido esempio di giardino botanico di piante succulente, si fanno promotori della mostra Hippoi di Felice Meo, nei nuovi spazi adibiti ad esposizione, a cura della Dott.ssa Mariangela Catuogno. L’artista isolano, noto per le sue sculture in metallo riciclato, per la sua personale ha scelto come tema della mostra i cavalli, Hippoi, animali sensuali ed eleganti, simbolo di potere e prestigio, espressione della bellezza e della perfezione.

Il cavallo è uno dei simboli più antichi dell’iconografia artistica ischitana, utilizzato a partire dall’epoca greca e disegnato sui crateri, motivo-firma degli artisti pithecusani, insieme ai cavalli resi noti dalla letteratura mondiale e dalla storia dell’uomo, ispira lo studio anatomico dell’artista e diventa lo strumento per narrare i suoi stati d’animo: nell’impetuosità il soffio vitale, nell’eleganza dei movimenti la grazia e la bellezza del creato, nell’indole l’intensità dell’azione e il coraggio di costruire il futuro.

Forma e sentimenti sublimano e diventano il mezzo per indagare l’animo umano: obiettivo dell’artista è una narrazione evocativa, intensa in cui l’individuo trova nell’animale il suo alter ego.

La mostra, composta da nove sculture, si esprime attraverso l’equilibrio tra l’idea e la materia, una ricerca di conoscenza e di perfezione che torna a vivere in una nuova forma del tutto inedita grazie all’abilità dell’artista, sarà inaugurata il 30 Luglio alle ore 21.00 presso i Giardini Ravino.