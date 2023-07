“Head on my shoulder”, Blackchild e Walter Ricci conquistano l’estate con la loro musica!

Maria Funiciello | É online dalla mezzanotte di oggi, ma é già nella “testa” di tanti che ne canticchiano il ritornello ascoltato nei grandi eventi nazionali ed internazionali che vedono il nostro Gennaro Filisdeo “Blackchild” unico protagonista.

“Head on my shoulder” é la nuova hit lanciata dall’etichetta Naima, nata sulla nostra isola dall’inventiva proprio di Gennaro che si conferma leader in ascesa in questo settore musicale.

Questa la descrizione che accompagna il singolo su beatport: “Dalla piccola isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, per diventare uno dei “nuovi nomi” più quotati della musica house, il DJ/produttore italiano Blackchild è un artista in piena ascesa e senza segni di rallentamento. Membro fisso della famiglia Solid Grooves, ha pubblicato materiale per Cuttin Headz dei Martinez Brothers, Hot Creations di Jamie Jones e Mindshake di Paco Osuna, per non parlare del suo imprint LATEMORNING, e la sua carriera ha visto fiorire il suo talento a soli 20 anni. Sulla base di questo successo, il suo prossimo progetto darà il benvenuto alla seconda etichetta del suo portfolio di label boss, lanciando NAIMA quest’estate. Espandendo le sonorità già presenti nel suo materiale, NAIMA riunirà i mondi dell’elettronica e della non elettronica, offrendo produzioni più musicali che funzionano ancora per i club. Il primo singolo apre le danze in grande stile, dando il benvenuto a un’entusiasmante collaborazione tra il boss di NAIMA e il cantante jazz di fama mondiale Walter Ricci: i due artisti svelano le sonorità ricche e vibranti della prima uscita dell’etichetta, “Head On My Shoulder”. Un viaggio caldo e scintillante a tarda notte tra bassi funk, riff di chitarra vibranti, tasti luminosi, melodie di ottoni avvincenti e percussioni sferraglianti, “Put Your Head On My Shoulders” è una produzione house melodicamente ricca e coinvolgente, immersa in eleganti tocchi jazz dall’inizio alla fine. Guidata dalla voce accattivante e soul di Ricci, con la linea di testa ispirata ad alcune delle più famose melodie del genere cantate dai più grandi crooner del passato, la traccia si costruisce ed evolve in sette minuti di beatitudine per un debutto destinato a far girare la testa e a creare grandi momenti per tutta l’estate e oltre”.

I video lancio del brano, realizzati da Blackchild e Walter Ricci, ad Ischia, stanno facendo il giro del web, portando nel mondo la nostra isola, la loro musica e la loro creatività.

In bocca al lupo Gennaro!