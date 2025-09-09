martedì, Settembre 9, 2025
type here...
adnkronosnews mondo

Harry, la frecciatina (velata) a William: “Tuo fratello ti fa impazzire?”

ADNKRONOS
ADNKRONOS
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

(Adnkronos) – Si sa che, scherzando, spesso si racconta la verità. Il principe Harry non è esente dal detto popolare e, con una battuta, ieri sera ha accennato al rapporto spesso complicato tra fratelli. Parlando con il vincitore del WellChild Award, il premio dell’associazione di cui è sostenitore e per il quale è a Londra, il duca di Sussex ha chiesto a Declan Bitmead se suo fratello più piccolo lo facesse “impazzire”. “No, andiamo d’accordo”, gli ha risposto il 17enne. Al che, sorridendo, Harry ha rincarato: “Sai cosa? Siete fratelli e fate la stessa scuola, e questo a volte rende le cose più difficili”.  

Insomma, soltanto un accenno, quello del secondogenito di re Carlo al difficile rapporto fra fratelli, ma che basta e avanza a far trapelare un certo suo senso di amarezza, soprattutto dopo che lui e il principe William, appena qualche ora prima, avevano reso omaggio alla defunta regina, senza incontrarsi, pur trovandosi a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, durante il primo viaggio di Harry nel Regno Unito in cinque mesi.  

Resta, comunque, ancora l’attesa di un possibile incontro di Harry con re Carlo, dopo tanto tempo che padre e figlio non si vedono (i due si erano incontrati di persona l’ultima volta un anno e mezzo fa). Come si sa, la speranza è l’ultima a morire, almeno fin quando il duca di Sussex si trova ancora nel Regno Unito. Ottimismo, dunque: oggi è ancora il secondo dei quattro giorni in cui resterà sul suolo britannico prima di far ritorno in California. 

 

Autore

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos