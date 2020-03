Happy Birthday mr. Viquestore. E’ festa al Commissariato di Ischia

Con il sorriso e una bella aria di festa, al Commissariato di Ischia, si è festeggiato il compleanno del vicequestore Maria Antonietta Ferrara che, dal suo arrivo a Ischia, ha segnato un nuovo corso per la Polizia di Stato.

Dopo una attenta fase di ascolto e un’apertura alla società civile con l’arrivo del vicequestore la Polizia di Stato si racconta come più vicina, più attiva e più parte integrante della società civile isolana. Un sentimento importante che aumenta la percezione di sicurezza. E il momento conviviale per gli auguri va proprio in questa direzione.

In questi giorni di violenza, di fatti di cronaca nazionali che ci lasciano con molti interrogativi, arriva un buon segnale. Da tutti noi, Auguri dottoressa!

Foto Franco Trani