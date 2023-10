Halloween: arriva la Caccia al Tesoro da brividi!

Arriva, con tanto di poster nero e tetro, l’annuncio della Caccia al Tesoro di Halloween, organizzata da Michele di Leva e dalla sua squadra.

“Vi aspetto martedì 31 per la caccia al tesoro horror … Indizi in tutta l’isola” è il lapidario post pubblicato da Michele Di Leva, che accompagna le istruzioni per iscriversi alla curiosissima iniziativa – Organizza una squadra minimo 5 e massimo 10 persone e cerca di arrivare al tesoro. Lungo il tuo cammino avrai bisogno di tanto coraggio e di fortuna.

Procurati una torcia per raccogliere gli indizi. Tanti personaggi ti aspettano nella notte horror più amata dell’anno… Halloween”.

Come avvenuto per le precedenti edizioni della “Caccia al Tesoro” noi de Il Dispari seguiremo le attività in avvicinamento e le missioni che caratterizzeranno questa caccia notturna.

Siete pronti?

Ecco le info per iscriversi

Start 20:40 – Appuntamento a Ischia presso Palazzetto F. Taglialatela

Info: Michele Di Leva 3388319263