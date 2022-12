Habemus Don Carlo! | #4WD

Venerdì sera, nella Basilica di Santa Restituta, eravamo tutti estremamente raccolti: vuoi perché si trattava della celebrazione del primo anniversario della nascita al Cielo di Manuel Calise vuoi perché, almeno per quel che mi riguarda, avevo partecipato con un filo d’emozione al rito finale dell’ultima giornata di Quarantore che ha preceduto la messa.

Sarà forse per questo che quando dopo i chierichetti e il parroco Don Gioacchino Castaldi, è comparso sull’altare anche Don Carlo Candido, ci siamo un po’ tutti rimasti di stucco. Grazia, Fabrizio e Christian in primis, perché per loro si è trattato di una vera e propria sorpresa; noialtri, perché sembrava in qualche modo che Carlo fosse ormai lontano dal nostro immaginario quotidiano, da quella realtà che lo ha letteralmente sommerso fino al collo per qualche lustro e da cui oggi, con tutta probabilità, forse ha avuto anche piacere di distaccarsi per un po’.

Che Carlo sia un maestro dei coup de theatre lo sappiamo un po’ tutti! Dopo una giornata di viaggio, a cui ha dovuto aggiungere un bel giro dell’isola per arrivare a Lacco Ameno con un ritardo di prammatica per lui, ma mai come stavolta ampiamente giustificato, eccolo presente ancora una volta in prima linea al fianco di quella famiglia di “non parrocchiani” che ha seguito giorno dopo giorno, da un anno a questa parte, nei tantissimi momenti delicati attraversati da chi si è visto privare all’improvviso di un affetto così grande e, soprattutto, in modo così tragico. Ma quel che colpisce è la precisa volontà di esserci, di non mancare, di tornare a Ischia per una piccola ma in fondo grandissima sorpresa-toccasana. Perché anche i piccoli gesti, compiuto nel modo giusto, partono dal cuore di chi li compie e arrivano dritti a quello di chi li riceve.

Mi sono fermato a chiacchierare una decina di minuti con Carlo al termine della celebrazione, sebbene in questo periodo di assenza dalla parrocchia non è mancato qualche contatto seppur occasionale. E non importa dove andrà e cosa farà, purché sia sereno. Lui. La sua gente. Ischia.