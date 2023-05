Ha la SLA e le negano il voto. Rosa Iacono scrive alla Prefettura

Non bastava il dramma di vivere da sfollata in un altro comune e di essere affetta da SLA. Ad Annalucia Miragliuolo è stato finanche negato il diritto al voto. E’ quanto ha rappresentato Rosa Iacono, Presidente e legale dell’Associazione Disabili Isola D’Ischia che ier ha indirizzato una pec all’ufficio elettorale della Prefettura di Napoli per rappresentare l’accaduto e per chiedere che alla signora Miragliuolo sia garantito il diritto al voto.

La sottoscritta Rosa Iacono in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Disabili Isola D’Ischia dal 1987 e dell’Ass. Croce Rosa Ischia Soccorso dal 1997, garante dei disabili del Comune di Serrara Fontana.

Fa presente che la Sig.ra Annalucia Miragliuolo e residente nel Comune di Casamicciola Terme in via Pantano e domiciliata provvisoriamente in qualità di sfollata nel Comune di Forio, a seguito dell’evento sismico avvenuto il 21.08.2017, affetta da patologi SLA, chiede di esercitare il proprio diritto di voto alle Elezioni Amministrative che si svolgeranno nel comune di Casamicciola Terme (NA) del 14 e 15 maggio 2023. Tale diritto, attualmente, le è stato negato dal Presidente dell’Ufficio Elettorale del comune di Casamicciola Terme adducendo che l’interessata non è domiciliata nel comune di Casamicciola Terme dove risulta regolarmente iscritta nelle liste elettorali. Sicura di un vostro urgente e autorevole intervento, si ringrazia e distintamente si saluta”.