Gusta Forio, ritorna l’evento clou dell’estate foriana

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid e alla pausa per “pit stop” del 2019, finalmente quest’anno si ritorna a stare insieme con gli amici dell’Associazione Actus Tragicus all’insegna del divertimento e dell’allegria: il Piazzale del Soccorso si illumina di colori e di buonumore per l’ottava edizione di Gusta Forio. L’appuntamento è per le sere dal 18 al 20 agosto e, questa volta più che mai, è imperdibile: gastronomia di altissima qualità a prezzi impareggiabili in una cornice di artisti e musica d’eccezione.

L’estate della nostra Forio entra finalmente nel vivo alle 20.30 della sera di giovedì 18 agosto, che vedrà sul palco – direttamente dal Molise – Cantine Riunite Band. Cantine Riunite è l’unione di diversi stili e gusti musicali, che fusi insieme danno vita ad un sound proprio e originale: musica irlandese, balcanica, popolare italiana e nordamericana, ska e rock, tutti generi uniti per dare vita a ballate allegre e trascinanti ma dai testi significativi, malinconici e d’amore.

La sinfonia per il nostro palato avrà invece il sapore irresistibile della patata, da sempre un nostro must: gateaux, pasta e patate, crocchè, patate al forno e fritte e anche le mitiche graffe fresche, impastate a mano e fritte al momento aspettano solo voi nella lunga notte di Gusta la Patata.

Venerdì 19 agosto la musica per le nostre orecchie sarà invece affidata agli Spaccapaese e all’esuberanza spassosa di Gerardo Amarante. Dalla loro bocca non esce solo tanta musica di una Campania antica, sempre coinvolgete e attuale, ma anche lo spasso di stare insieme “tra amici”, raccontandosi e raccontando curiosità e frizzi. E, giù dal palco, il mitico Pizza in Piazza, con tante pizze sfornate in continuazione dai nostri forni a legna a cielo aperto e litri di birra.

Protagonisti della terza sera di Gusta Forio, sabato 20 agosto, saranno invece i Rittantico, made in Cilento: band folk/world music, dai forti caratteri tradizionali, sia per i testi, prevalentemente in dialetto Cilentano, sia per molti strumenti. Tante le contaminazioni da stili musicali differenti che, insieme a strumenti elettronici, generano uno stile davvero unico.

Il re della serata sarà lo Street Food tipico della nostra Napoli: fritture di ogni tipo formeranno abbondanti “cuoppi”, pizze sfiziose e tanta birra ghiacciata completeranno la magia della Notte Bionda.

Durante le tre serate, inoltre, nella Chiesa del Soccorso sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica dedicata alla Passione di Cristo, evento supremo che ogni anno l’Associazione Actus Tragicus propone per le strade cittadine ogni Venerdì Santo. Che aspetti? Non puoi perderti tutto questo!