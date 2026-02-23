Guidi Car, una presenza solida nel panorama automotive

La mobilità non è mai statica. Cambia con le città, con il lavoro, con le abitudini e con le aspettative delle persone. Ecco perché, oggi, scegliere un’auto significa confrontarsi con un sistema più ampio fatto di servizi, assistenza, tempi e continuità.

All’interno di questo scenario, alcune realtà riescono a distinguersi perché non si limitano a seguire il mercato, ma costruiscono strutture capaci di adattarsi nel tempo. Guidi Car rientra in questo profilo, avendo sviluppato negli anni un modello riconoscibile e organizzato.

Dalle origini a una struttura consolidata

L’attività nasce a Lucca nella seconda metà degli anni Cinquanta e attraversa diverse fasi di trasformazione. Il 1969 segna l’ingresso nel circuito dei mandati ufficiali con Mercedes-Benz, mentre il 1979 rappresenta la nascita di Guidi Car come progetto imprenditoriale definito.

Negli anni Ottanta, l’ingresso della seconda generazione rafforza l’organizzazione interna, ponendo le basi per l’evoluzione successiva. Le fasi di crescita non avvengono in modo uniforme, ma seguono esigenze operative e territoriali, portando il Gruppo a strutturarsi progressivamente.

Una rete costruita sul territorio

La presenza di Guidi Car si sviluppa tra Toscana e Liguria, con sedi operative a Lucca, Massa Carrara, La Spezia, Viareggio, Guamo e Chiesina Uzzanese. Ogni struttura è pensata come punto di riferimento locale, capace di integrare consulenza, vendita e assistenza.

Questa distribuzione consente al Gruppo di mantenere prossimità con i clienti e di rispondere in modo efficace alle esigenze di aree diverse, senza rinunciare a standard condivisi e a un’impostazione comune.

Le auto come soluzioni, non come catalogo

L’offerta di vetture riflette questa logica. Mercedes-Benz rappresenta il riferimento storico del Gruppo, con modelli che coprono esigenze differenti: GLC SUV, GLA, Classe C e GLC Coupé rispondono a chi cerca comfort, tecnologia e qualità costruttiva. A ciò si affiancano vantaggiose Mercedes GLC offerte , che tagliano concretamente i listini ufficiali.

Volvo, entrata nel perimetro del Gruppo nel 2015, amplia la proposta con modelli orientati a sicurezza e versatilità, come XC40 e XC60. Volkswagen, attraverso il brand Volauto, completa l’offerta con vetture pensate per la mobilità quotidiana e trasversale, come Volkswagen Golf, Polo, Taigo e Nuova T-Roc.

L’offerta professionale e i veicoli commerciali

Accanto alle auto per uso privato, Guidi Car presidia in modo strutturato il segmento dei veicoli commerciali Volkswagen. Furgoni e mezzi da lavoro rappresentano una componente strategica dell’offerta, rivolta a professionisti, artigiani e imprese che necessitano di affidabilità, continuità operativa e assistenza dedicata.

Servizi che completano la proposta

La struttura di Guidi Car si fonda su un sistema di servizi integrati. Officine autorizzate, magazzini ricambi, consulenza post-vendita e soluzioni di noleggio garantiscono continuità lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. La tecnologia supporta l’organizzazione interna, migliorando la gestione dei processi e delle relazioni, senza mai sostituire il contatto diretto.

Un impegno che guarda oltre l’attività commerciale

Non tutto il lavoro di Guidi Car, infine, è visibile in showroom. Una parte passa dalle decisioni quotidiane legate alla gestione delle sedi, un’altra dai progetti di riforestazione urbana sviluppati insieme a Talea nei territori in cui il Gruppo opera, un’altra ancora dal sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

Guidi Car si presenta oggi come una presenza solida nel panorama automotive, capace di integrare storia, organizzazione e offerta in un modello coerente. Una realtà che continua a evolvere mantenendo struttura, competenza e un rapporto stabile con i territori e le persone che ne fanno parte.













